The equalizer đã chinh phục phim hành động như thế nào?

Dự kiến khởi chiếu ngày 24/08/2018 tại các rạp ở Việt Nam

Từng nhận 2 tượng vàng Oscar và 8 lần được đề cử tại giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh này, Denzel Washington là cái tên bảo chứng chất lượng cho hầu hết các tác phẩm anh tham gia. Tương tự, The Equalizer cũng đạt thành công về mặt phòng vé lẫn phản hồi tích cực từ giới phê bình. Bộ phim thu về hơn 192 triệu USD, mở ra một thương hiệu hành động ăn khách mới của hãng Sony Pictures. The Equalizer 2 (tựa Việt hoá: Thiện Ác Đối Đầu 2) hứa hẹn tiếp tục thoả mãn người hâm mộ với sự trở lại của Denzel Washington sau 4 năm vắng bóng.



“The Equalizer” là một trong những thương hiệu phim hành động

xuất sắc nhất ở Hollywood hiện nay



Trung tâm của loạt phim là cựu điệp viên CIA Robert McCall do Denzel Washington thủ vai. Anh gác lại quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới trong vị trí một nhân viên quản lý kho hàng. Ở phần đầu tiên, Robert McCall đã không thể khoanh tay đứng nhìn một cô gái làng chơi bị truy bắt bởi bọn bảo kê tàn ác. Dòng máu anh hùng trỗi dậy khiến anh phải cứu cô ta. Trước hành động nghĩa hiệp, Robert McCall bị cuốn vào một cuộc chiến sinh tử bởi đứng sau bè lũ bảo kê lại là cả một tổ chức xã hội đen khổng lồ. Sau hàng loạt những phen cận kề cái chết, Robert McCall vẫn không thể từ bỏ sứ mệnh thực thi công lý của mình.

Ở phần 1, những ai đã xem bộ phim chắc hẳn sẽ không thể không ấn được với những pha hành động đầy gay cấn và ấn tượng do chính Denzel Washington diễn xuất. Người xem không thể quên được ánh mắt xuất thần đầy tính toán và thông minh trước những cảnh đối mặt với kẻ thù.



Những pha hành động chất trong phần 1 gây ấn tượng với người xem bởi sự hoành tráng và chân thực



Khoảnh khắc quen thuộc và đặc trưng của riêng Denzel Washington gây ấn tượng và khiếp sợ cho kẻ thù

Không thể phủ nhận sức hút của loạt phim The Equalizer đến từ Denzel Washington. Anh đã lột tả quá xuất sắc nhân vật Robert McCall – người hùng thời đại đa mưu túc trí, sở hữu kỹ năng chiến đấu bậc thầy và luôn đứng về phía công lý. Cũng như loạt phim John Wick, The Equalizer gây cuốn hút bởi các cảnh hành động chân thực, bạo lực và đầy máu me. Denzel Washington “cân” cả thế giới với những màn đánh đấm và đọ súng cực chất. Loạt phim được bao trùm bởi bầu không khí u tối và căng thẳng, qua những màn đấu trí gay cấn, những pha truy giết nghẹt thở và những cái bẫy đầy bất ngờ. Thần thái của Denzel Washington khiến khán giả luôn hồi hộp dõi theo từng bước chân của anh. Với sự thành công và hưởng ứng dành cho The Equalizer 1, Trong The Equalizer 2, hãng Sony Pictures tiếp tục được “đo ni đóng giày” để bệ phóng cho sự trở lại ngoạn mục và lợi hại hơn xưa của Denzel Washington.



Lối diễn xuất xuất thần chứng tỏ được sự khác biệt và khẳng định tên tuổi của Denzel Washington

Mặc dù đi theo mô típ quen thuộc “người hùng thầm lặng” của Hollywood, nhưng thương hiệu phim The Equalizer đã chứng tỏ sự khác biệt về đẳng cấp khi sở hữu ngôi sao hạng A Denzel Washington, kịch bản chặt chẽ, lôi cuốn cùng những pha hành động không thể chất và đặc trưng hơn. Tác phẩm đánh dấu sự hội ngộ của Denzel Washington và đạo diễn Antoine Fuqua, người từng thực hiện Training Day, cũng chính là phim giúp tài tử giành được giải Oscar. Sau 4 năm, bộ đôi vàng này tiếp tục trình làng The Equalizer 2, hứa hẹn đem lại một bữa tiệc hành động mãn nhãn chất nhất và đầy mong đợi trong mùa hè năm nay.

