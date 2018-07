The Rock sẽ thủ vai chính trong bộ phim Tòa Tháp Chọc Trời

Bộ phim hứa hẹn sẽ tạo nên tiếng vang lớn tiếp theo trên hành trình sự nghiệp chinh phục Hollywood của anh.

Dù hình tượng “vai u thịt bắp” cùng các pha hành động mạnh mẽ luôn là đặc sản của cựu ngôi sao đô vật này, nhưng chính tâm lý nhân vật quan từng vai diễn mới chính là nền tảng cho Dwayne chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả và mang đến cho anh thành công.





Biểu tượng toàn cầu Dwayne Johnson (The Rock) sẽ thủ vai chính trong bộ phim của hãng Universal trong vai trò cựu lãnh đạo Đội cứu hộ FBI và cựu chiến binh Mỹ Will Sawyer. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, anh đã mất đi bên chân trái của mình và phải sống với chiếc chân giả. Tai nạn kinh hoàng này vô tình đã tác hợp cho anh với người vợ hiện tại (Neve Campbell thủ vai) và mang đến cho anh một gia đình không thể hạnh phúc hơn. Will có một cuộc đời mới với công việc đánh giá mức độ an toàn của các tòa nhà chọc trời.







Tòa tháp với kiến trúc độc đáo vượt ngoài trí tưởng tượng của con người



Khi thực hiện công việc đánh giá sự an toàn của tòa Tháp Ngọc, tòa nhà cao nhất và an toàn nhất thế giới hiện nay thì Will Sawyer đã gặp phải thử thách cam go nhất trong cuôc đời khi tòa Tháp Ngọc bốc cháy một các bí ẩn và điều kinh khủng hơn là gia đình anh đang bị nhốt trong biển lửa đó. Trong khi tìm cách cứu lấy gia đình mình, Will đã bị vu oan và truy đuổi, tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" khiến Will không thể quay đầu mà phải tiến vào tòa tháp đang rực cháy để giải cứu gia đình cũng như tìm cách minh oan cho mình.



Ngoài hành động, The Rock còn thể hiện nhân vật đầy chiều sâu trong Tòa tháp Chọc Trời

Kịch bản phim hấp dẫn khi pha trộn được chất hành động táo bạo của The Rock cũng như những phân cảnh tâm lý gia đình phức tạp chắc chắn sẽ khai thác thêm được nhiều góc cạnh diễn xuất của ngôi sao này.





Được chắp bút và đạo diễn bởi Rawson Marshall Thurber (Central Intelligence, We’re the Millers), bộ phim hành động - giật gân với định dạng 3D này được sản xuất bởi Beau Flynn (San Andreas, Baywatch), Johnson, Thurber và Hiram Garcia (San Andreas, Central Intelligence) hứa hẹn sẽ thổi một luồng gió mới cho mùa hè bom tấn vào dịp đầu tháng 7 này.





Với tài năng của mình, Dwayne Johnson đang dần khẳng định được cho cả thế giới thấy thực lực diễn xuất cùng tinh thần làm việc đầy nghiệm túc với mỗi tác phẩm anh tham dự. Tương lai về sự nghiệm điện ảnh của ngôi sao vẫn đang vô cùng rộng mở phía trước khi anh là một trong những diễn viên “cá kiếm” hàng đầu của Hollywood hiện nay.

Trong tháng 7 này, siêu phẩm mới nhất của anh Tòa Tháp Chọc Trời sẽ chính thức ra mắt, đây sẽ là một sự biến hóa tiếp theo trong diễn xuất của nam tài tử mà khán giả không khỏi mong chờ.

Trailer bộ phim: