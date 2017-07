Nỗi lo trên làm dưới phá

Đáng chú ý, hậu vệ Bùi Thị Như đã trở lại sân tập nhẹ sau thời gian dài chấn thương và phải tập theo chế độ riêng của bác sĩ. Hàng phòng ngự cũng là yếu huyệt của tuyển nữ Việt Nam khiến ông Mai Đức Chung lo lắng: “Tôi chưa an tâm về hàng thủ trong sơ đồ bốn hậu vệ. Hiện tại đội tuyển nữ Việt Nam có bốn gương mặt chính gồm Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như và Bùi Thúy An. Do thời gian qua khuyết Bùi Thị Như do chấn thương, ban huấn luyện tạm thời đưa lên thay thế Bùi Thị Nhung. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm để cải thiện sự chắc chắn cho hàng phòng ngự ở SEA Games sắp tới”.



Các tuyển thủ nữ sung sức hơn sau đợt rèn thể lực ở Quảng Ninh: Ảnh: ANH NHẬT

Điều làm HLV Mai Đức Chung hài lòng nhất trong đợt tập huấn này là tình trạng thể lực của các học trò nâng lên rõ rệt. Ông chia sẻ: “Toàn bộ giáo án của ban huấn luyện đều được các cầu thủ hoàn thành, không nghỉ buổi nào, kể cả những tân binh và trẻ. Đội tuyển rèn luyện đạt yêu cầu từ các bài tập sức mạnh và sức bền dưới biển cho đến ý thức kỹ-chiến thuật trên sân cỏ. Đặc biệt là các bài tập sân cát đã sớm đem lại hiệu quả khi cầu thủ đều cảm thấy có sức bật tốt, cơ bắp khỏe hơn và chạy nhẹ nhàng hơn khi đá nội bộ”.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31-7, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 5-6 trận giao hữu. Ngày 1-8, thầy trò Mai Đức Chung tập huấn tại Nhật với ba trận đấu tập và ngày 12-8 sẽ sang Malaysia tham dự SEA Games 29.