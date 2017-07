‘So cựa’ bóng đá trẻ Việt Nam và Thái Lan

Chỉ có điều so với cùng đối thủ Úc thì Thái Lan thắng khó Úc ở trận ra quân vòng bảng, còn Việt Nam thì thắng dễ Úc 2-0 ở bán kết vào tối 20-7.

Cả hai còn một trận cuối và là trận chung kết rất quan trọng, liệu khi chạm trán với Thái Lan thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có làm nên trận thắng thứ bảy để bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á?

Ở trận khai mạc giải, U-15 Úc đã đá cho chủ nhà Thái Lan lên bờ xuống ruộng. Úc mở bàn trước rồi Thái Lan san bằng tỉ số. Úc áp đảo thế trận toàn bộ, thế nhưng đến phút 87, trong một pha hỗn loạn khung thành, một trung vệ của Úc đã đưa bóng vào lưới nhà để thua đau 1-2.

Tức tối vì thua đau chủ nhà, bốn trận vòng bảng còn lại Úc hủy diệt các đối thủ với toàn những trận “mưa gôn”. Thế nhưng ở trận bán kết tối 20-7, U-15 Việt Nam đã thi đấu một trận cực hay và dường như không cho U-15 Úc một cơ hội nào tiếp cận việc ghi bàn rõ ràng.

Trận đấu trên HLV Vũ Hồng Việt đã bày ra một thế trận cực kỳ hợp lý dựa trên những thuộc tính của cầu thủ mình: nhỏ con, kỹ thuật tốt, cầm bóng giỏi, phối hợp uyển chuyển, đan xen rất khó chịu. Đã vậy khi Úc bị cuốn vào lối chơi ấy thì bất ngờ U-15 Việt Nam thực hiện những đường chuyền dài, đột biến làm cho các cầu thủ U-15 Úc không đỡ kịp.

Hai bàn thắng của U-15 Việt Nam ở các phút 29 và 32 do công Quốc Hoàng và Nguyên Hoàng là kết quả của lối chơi trên. U-15 Việt Nam thua thiệt về thể hình và chiều cao so với các bạn cùng tuổi đến từ Úc. Tuy nhiên, hai bàn thắng ấy lại có hơi hám của lối chơi không chiến với tình huống bất ngờ và chọn điểm rơi giỏi. Các cầu thủ U-15 Việt Nam xuất sắc từ những đường chuyền dài rồi đến bật cao đánh đầu ghi bàn trước hàng phòng thủ cao to của Úc.

18 giờ 30 ngày 22-7, đối đầu với chủ nhà Thái Lan, liệu “hàng xóm quen biết nhau” đội U-15 Việt Nam có tiếp tục chiến thắng trong trận chung kết hay không?

Tại những giải U-15, trong những năm gần đây, U-16 Đông Nam Á, Thái Lan không mạnh hơn Việt Nam. Còn nhớ giải U-16 Đông Nam Á năm ngoái ở Campuchia thì thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng vào đến chung kết và chỉ chịu thua Úc sau khi dẫn trước.

Hành trình vào đến chung kết của U-15 Thái Lan lần này khá bí hiểm. Ở vòng bảng dù họ thắng tất nhưng đều thắng cách biệt chỉ một bàn. Ngay khi vào bán kết, dù chơi trên chân Malaysia rất xa, họ cũng chỉ thắng Malaysia 1-0 mà thôi. Cũng có ý kiến cho rằng U-15 Thái Lan còn giấu bài và chỉ chờ bung tất cả con bài tẩy trong trận chung kết trên sân nhà.

Có điều khi tối nay, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đối đầu với chủ nhà thì áp lực cực lớn từ trên khán đài đến trên sân và có khi còn cả trọng tài nữa. Vì thế mà các học trò của HLV Vũ Hồng Việt buộc phải lạnh đầu, bản lĩnh trước lối chơi có thể khiêu khích đưa đối phương vào bẫy của U-15 Thái Lan. Bên cạnh đó hàng phòng ngự phải tỉnh táo để khỏi dẫn đến bị phạt đền qua những lỗi không cần thiết, hoặc những tình huống không bị phạt đền cũng có thể bị phạt đền…

Về mặt chuyên môn U-15 Việt Nam hoàn toàn chơi được và thậm chí đánh bại chủ nhà Thái Lan để lên ngôi vô địch.

Theo nhận định của chúng tôi, U-15 Việt Nam sẽ lên ngôi với chiến thắng cách biệt một bàn và trận đấu đầy kịch tính, lắm thách thức.

Trước đó là trận tranh hạng ba lúc 16 giờ giữa Úc và Malaysia.