Việt Nam lên ngôi đầu

Đánh bại Philippines 7-0 Việt Nam đã tạm vươn lên ngôi đầu bảng B sau ba lượt trận. U-15 Việt Nam có cùng hiệu số bàn thắng/bại so với U-15 Malaysia (+9) nhưng Việt Nam xếp trên do số bàn thắng nhiều hơn (11/2 so với 9/0).



U-15 Malaysia, đối thủ của U-15 Việt Nam chiều mai

Sau hai lượt trận đầu thắng khó Campuchia và Brunei cùng tỷ số 2-1, thì chiều hôm qua (14-7), các học trò HLV Vũ Hồng Việt Nam đã có một chiến thắng hoành tráng để vươn lên ngôi đầu.



Các bàn thắng của U-15 Việt Nam do Đinh Thanh Trung (cú đúp), Nguyễn Thế Hùng, Ngô Quang Thuận, Võ Nguyên Hoàng, hai bàn còn lại do công Khuất Văn Khanh và Trịnh Văn Chung ghi.



Philippines (áo xanh) đã bị U-15 Việt Nam dội "mưa gôn"

Cả Việt Nam cùng Malaysia đều có ba trận toàn thắng nhưng Việt Nam lên ngôi nhất bảng do hiệu số phụ tốt hơn.



Trong khi đó ở bảng A, Thái Lan cũng toàn thắng ba trận đầu lên ngôi nhất bảng, hai đối thủ mạnh là Indonesia và Úc đều thua Thái Lan. Bảng này Thái Lan đang nắm ngôi đầu, Úc chiếm ngôi thứ nhì.



U-15 Việt Nam có chiến thắng tưng bừng trước Philippines

Chiều mai (16-7) Việt Nam thi đấu trận thứ tư gặp Malaysia. Đây là trận đấu mang tính quyết định đội nào vô địch bảng.



Chiều nay, bảng A diễn ra lượt trận thứ tư như sau: Indonesia- Lào (16 giờ); Myanmar- Úc (16 giờ) và Thái Lan- Singapore (18 giờ 30).