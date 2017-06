Chuyển nhượng cầu thủ giữa mùa V-League: Chấp Tây!

Chuyển nhượng cầu thủ giữa mùa V-League: Không vãi tiền ra cửa sổ

Đội cuối bảng Long An sau khi bỏ chân sút Oseni đã mất công thử việc chân sút Tony Mawejje và đến khi đồng ý thu nhận thì bất ngờ không nhận được ITC (giấy phép chuyển nhượng quốc tế) từ FIFA, do cầu thủ người Uganda này khai man lý lịch. Ông thầy trẻ Minh Phương đành bấm bụng kéo về người cũ Hàn Quốc Sim Woon Sub sau một thời gian trôi dạt sang Malaysia hành nghề và tiền đạo Wander Luiz. Bên cạnh đó, Long An cũng xin HA Gia Lai cho mượn hai cầu thủ trẻ Hoàng Nam và Thành Long.

Lận đận hơn là đội áp chót Cần Thơ sau khi thử việc hàng chục ngoại binh vẫn tìm mỏi mắt không ra cầu thủ nào hay hơn Nsi và Henry, đành phải dùng người cũ.

Một số CLB nằm ở chiếu trên bảng xếp hạng V-League như Sanna Khánh Hòa, Hải Phòng, Quảng Nam, Sài Gòn không để ý nhiều đến thị trường chuyển nhượng và không đổi ngoại binh. Một nguyên nhân khác là cầu thủ ngoại giỏi luôn đòi tiền lót tay cao hoặc khả năng thích nghi với môi trường mới V-League vẫn ở chế độ chờ.

Hai đội nhất, nhì bảng Thanh Hóa và Hà Nội rất muốn có chân sút ngoại giỏi để tăng cường khả năng ghi bàn cho cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2 vẫn bất lực vì nguồn cung khan hiếm. HLV Petrovic của Thanh Hóa sau khi xem giò hàng chục cầu thủ ngoại vẫn lắc đầu và đành phải giữ chân Omar lắm tài nhiều tật.

Tân binh TP.HCM cho thử việc rất nhiều cầu thủ nội và ngoại nhưng rốt cuộc chỉ lấy toàn “hàng cũ”. Chẳng hạn, lão tướng Đặng Văn Robert, 33 tuổi, từng đá cho B. Bình Dương sau hơn một năm… thất nghiệp cũng có hợp đồng với đội bóng của Công Vinh. Họ cũng chọn một cựu tuyển thủ quốc gia khác là Đoàn Việt Cường (Đồng Tháp) vắng mặt ở V-League hai năm mới đá trở lại và tân binh trẻ Quang Nam.

CLB TP.HCM thì giờ chót có một ngoại binh người Senegal là tiền đạo Da Silva để thay thế Dyachenko về lại đội bóng cũ Than Quảng Ninh. Cái giá cho chân sút từng đá giải vô địch Ai Cập này cũng không phải rẻ, ngót nghét 9 tỉ đồng nhưng vẫn hồi hộp chờ đợi chất lượng và sự hòa nhập của anh ở V-League.

Trong số các đội kèo trên, duy nhất có SHB Đà Nẵng an tâm nhất với sự tái xuất của vua phá lưới Đỗ Merlo sau chấn thương và chơi hai trận ở Cúp Quốc gia đã ghi đến bốn bàn.