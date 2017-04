Lý Hoàng Nam rút lui, quần vợt Việt Nam khó trụ hạng

Càng khó hơn khi giải diễn ra ngay tại Isfahan (Iran) từ ngày 7 đến 9-4 và các VĐV tranh tài trên sân đất nện.

Không có Hoàng Nam, đội tuyển chỉ còn ba tuyển thủ Nguyễn Hoàng Thiên, Phạm Minh Tuấn và Lê Quốc Khánh (được gọi bổ sung sau vòng loại thứ nhất) chắc chắn sẽ yếu hơn Iran ở các trận đánh đơn.

Để chuẩn bị cho trận play off này, Hoàng Nam đã chủ động đăng ký các giải đấu trên sân đất nện để thích nghi. Tuy nhiên, do không may tay vợt khoác áo Bình Dương dính chấn thương trận bán kết Men’ Futures F3 Nhật Bản. Vết thương được chẩn đoán là giãn dây chằng khớp háng, phải nghỉ vận động ít nhất nửa tháng.

Trên bình diện chuyên môn, đội tuyển Việt Nam nếu có sự góp mặt của Hoàng Nam (hạng 630 ATP), Hoàng Thiên (hạng 1.425 ATP) được đánh giá cao hơn hai tay vợt chủ lực của Iran gồm Amirvala Mandachi (hạng 1.584 ATP) và Shahin Khaledan (hạng 1.995 ATP). Tuy nhiên, vắng Hoàng Nam, ban huấn luyện buộc phải điều chỉnh Hoàng Thiên ưu tiên thi đấu ở vị trí đánh đơn số một, Minh Tuấn chịu trách nhiệm trận đơn số hai.

Rút kinh nghiệm ở trận đấu vòng loại thứ nhất gặp tuyển Hong Kong, ban huấn luyện sẽ ghép đôi lão tướng Quốc Khánh sát cánh với Hoàng Thiên (hoặc Minh Tuấn) thi đấu trận đôi, nhằm tránh quá tải cho các VĐV.

Với những khó khăn trên, hy vọng đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ vượt khó với tất cả những gì còn lại trước chủ nhà Iran để giành suất trụ hạng nhóm II.