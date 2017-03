Công bố kết quả phiếu phê chuẩn 26 thành viên Chính phủ

Trong buổi sáng 28-7, Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Theo đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh là ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng, các ủy viên gồm các ông/bà: Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội.