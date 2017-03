Xe bán tải đâm trực diện xe CSGT, tài xế bỏ trốn

Chiếc xe bán tải mang BKS Lào được lực lượng chức năng đưa về Công an huyện Ngọc Lặc xử lý. Ảnh: TĐ

Chiều ngày 25-4, thông tin từ Đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trước đó vào trưa ngày 24-4, khi tổ tổ tuần tra kiểm soát do đồng chí Lê Văn Duẩn làm tổ trưởng đã ra tín hiệu dừng xe ô tô BKS Lào UN- 6069 nhưng đã bị chiếc xe này tông trực diện. Vụ tai nạn khiến chiến sĩ Duẩn bị thương buộc phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK huyện Ngọc Lặc.

Cũng theo nguồn tin này cho biết, chiếc xe ô tô BKS Lào đã vi phạm tốc độ từ khu vực Xuân Mai (Hà Nội) thì bị lực lượng CSGT tại địa phương này dừng phương tiện. Trong quá trình kiểm tra, người điều khiển phương tiện liên tục chống đối. Tại trụ sở Công an Miếu Đòn, lực lượng chức năng phát hiện trong người đối có 70.000 USD và nhiều vật dụng khác liên quan.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã di lý đối tượng trên đến Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để xử lý và tiến hành lập biên bản kiểm tra phương tiện. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, đối tượng lợi dụng công an đang lập biên bản đã dùng chìa khóa phụ nổ máy và tông thẳng vào cổng rào chắn Công an huyện Chương Mỹ để tẩu thoát.

Sau khi nhận được tín hiệu nhờ giúp đỡ từ phía CSGT, Công an huyện Chương Mỹ, đề nghị lực lượng CSGT tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặn xe, bắt giữ đối tượng điều khiển chiếc xe đang chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh về Thanh Hóa. Khi chuyển đến huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, lực lượng CSGT đã chặn đầu phương tiện thì bất ngờ bị đối tượng lái xe tông trực trực diện rồi bỏ xe tháo chạy. Vụ lao xe vào CSGT khiến một chiến sĩ bị thương và ô tô của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ bị hư hỏng nặng.

Chiếc xe của CSGT bị hư hỏng nặng sau cú đâm trực diện của đối tượng điều khiển xe mang BKS Lào. Ảnh: TĐ

Sau cú tông, đối tượng mở cửa tháo chạy. Mặc dù CSGT, Công an TP Hà Nội đã có mặt sau đó ít phút cùng phối hợp với CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Ngọc Lặc và người dân truy tìm đối tượng. Tuy nhiên đến chiều ngày 25-4, lực lượng chức năng vẫn chưa truy bắt được đối tượng lái chiếc xe trên.

ĐẶNG TRUNG