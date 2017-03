Khánh thành nhà lưu niệm Kim Lân

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền (bìa trái) - con gái nhà văn Kim Lân - chia sẻ những thông tin về hiện vật tại nhà lưu niệm Kim Lân - Ảnh: Nguyễn Khánh

Với diện tích 60m2, ngôi nhà bốn tầng tràn ngập các hình ảnh về nhà văn Kim Lân từ bút tích, tác phẩm, bản thảo đến thư từ, hình ảnh... được gìn giữ và sưu tầm từ nhiều nguồn. Phản gỗ, cột lim, bàn ghế mộc, chè xanh nóng, nước nụ vối ủ gừng... - những phong cách “quê mùa” mà không thô mộc, nhà văn Kim Lân vẫn quen dùng tiếp đón bạn bè văn chương - giờ được con cháu ông bày lại để tiếp bạn văn thế hệ sau của ông.

Đại diện Hội Nhà văn VN, rất đông các nhà văn, nhà phê bình: Trung Trung Đỉnh, Lại Nguyên Ân, Đào Trọng Khánh, Nguyễn Thụy Kha, các nghệ sĩ đoàn quan họ Bắc Ninh - quê hương nhà văn... đã đến dự buổi ra mắt cảm động này.

Dốc tâm lực và vật lực cùng các anh em trong gia đình làm nên “một cõi đi về” của nhà văn Kim Lân, họa sĩ Nguyễn Thị Hiền - con gái cả của nhà văn - chia sẻ: “Thầy tôi luôn tự hào mình là nhà văn của những người nghèo. Ông đã sống một cuộc đời dung dị không khoa trương. Ông dạy anh chị em tôi rằng: sáng tạo phải tự do và phải là chính mình. Nhưng trước hết cứ phải là một người tốt đã. Chính vì thế chúng tôi muốn nhà lưu niệm Kim Lân giản dị, gần gũi với phong cách sống của thầy tôi và để bạn bè, đồng nghiệp, bạn văn đàn em, đàn cháu của ông đều có thể đến để tìm hiểu về ông, chia sẻ từ ông những bài học văn chương”.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng đã trao tặng gia đình cuốn sách Kim Lân - ẩn sĩ giữa làng văn trong bộ sách Nhà văn của em. Đây là cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Kim Lân do tác giả Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, một người bạn thân của nhà văn Kim Lân - thực hiện, giúp bổ trợ cho kiến thức văn học trong nhà trường và tình cảm với văn chương Kim Lân nói riêng. Cũng trong dịp này, nhà sưu tập sách Hoàng Minh của CLB Người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng (TP.HCM) đã gửi tặng gia đình nhà văn Kim Lân hai cuốn tạp chí Trung Bắc Chủ Nhật in năm 1942. Hai cuốn tạp chí này có đăng hai truyện ngắn Cô Via và Người kép già - hai trong số những tác phẩm đầu tay của nhà văn Kim Lân.

Theo TH.H (Tuổi Trẻ)