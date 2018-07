Rà soát từng chữ ký để làm rõ nghi vấn gian lận thi ở Lạng Sơn

Tối 21-7, tại trụ sở Sở GD&ĐT nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, đại diện Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã có cuộc trao đổi với báo chí về kết quả xác minh dấu hiệu bất thường trong điểm thi THPT quốc gia của tỉnh.

Tham dự có ông Sái Công Hồng, Cục phó Quản lý chất lượng, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an; ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia của tỉnh; ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn.

Qua chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và sau hai ngày kiểm tra, ông Hồng cho hay: Về hoạt động ở Trường Chu Văn An, có đầy đủ hồ sơ lưu trữ việc tổ chức coi thi theo quy chế, trong đó số thí sinh tự do là quân nhân, công an tại ngũ là 222 em, theo tổ hợp môn Toán, Văn, Sử của điểm thi này.



Ông Sái Công Hồng trả lời tại buổi họp báo tại Lạng Sơn. Ảnh: TUYẾN PHAN

Cụ thể là 112 thí sinh thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động và 110 thí sinh là quân nhân, công an. Các thí sinh thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động được bố trí ở các phòng thi từ 16 đến 25. Trong các phòng thi này đều có các thí sinh là quân nhân, công an tại ngũ khác không thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động.



Theo ông Sái Công Hồng, bài thi của thí sinh tự do có điểm cao ở tổ hợp Toán, Ngữ văn, Lịch sử tại điểm thi số 1 Trường THPT chuyên Chu Văn An đã được rà soát.

Ông Hồng cho biết Tổ công tác đã tiến hành những hoạt động rà soát cụ thể như sau. Thứ nhất, rà soát chữ ký của cán bộ chấm thi, so sánh đối chiếu với chữ ký cán bộ chấm thi trên túi đựng bài và các chữ ký của những cán bộ này trên phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh khác cùng phòng thi này.



Thứ hai, rà soát chữ ký của thí sinh trên các bài thi, môn thi và trên phiếu thu bài của các bài thi, môn thi. Cụ thể rà soát đối sánh giữa phiếu đã quét được lưu trên máy tính với phiếu trả lời trắc nghiệm gốc, tiến hành chấm bằng tay phiếu trả lời trắc nghiệm với 35 thí sinh có kết quả cao nhất.



Kết quả cho thấy không có dấu hiệu bất thường. Hội đồng thi đã thực hiện đầy đủ quy trình chấm thi theo quy chế. Các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc, file ảnh... không có dấu hiệu bất thường. Cụ thể các chữ ký trùng khớp.

Thông tin đang được tiếp tục cập nhật.