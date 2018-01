Chiến dịch “K0 còi” của Ford tròn 5 tuổi

“Còi Show” là chương trình trải nghiệm an toàn giao thông vui nhộn kết hợp cùng nhạc hội sinh viên do Ford Việt Nam tổ chức vừa diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM chiều 14-1, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ và hơn 1.000 sinh viên tham gia. Sau TP.HCM, chương trình sẽ tiếp tục diễn ra ở Hà Nội vào ngày 28-1 tại ĐH GTVT.



Hàng trăm sinh viên chờ đến lượt tham dự các thử thách thú vị của chương trình K0 Còi



Chiến dịch K0 Còi được khởi động từ 2012, là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội của Ford Việt Nam hướng đến việc thu hút sự chú ý của cộng đồng về thực trạng giao thông để từ đó cải thiện văn hóa giao thông tại Việt Nam.



An toàn giao thông - Hướng về giới trẻ

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, chỉ riêng trong ba ngày nghỉ Tết dương lịch 2018 vừa qua, toàn quốc đã xảy ra 124 vụ va chạm, 74 người bị thương và 67 người chết. Ước tính hằng năm tại Việt Nam, có gần 10.000 người chết và hơn 20.000 người bị thương vì tai nạn giao thông.

Trò chơi sân khấu thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ



Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (AIPF) cũng cho biết nguyên nhân tử vong lớn nhất trong độ tuổi 15-29 chính là tai nạn giao thông. Và trong số các vụ tai nạn trên cả nước, gần 34% số vụ có liên quan đến nhóm người 18-27 tuổi.



Các bạn trẻ hào hứng với những thử thách do BTC đặt ra



“Việc cung cấp các kỹ năng lái xe an toàn và kêu gọi nâng cao ý thức văn hóa giao thông ngày càng trở nên cốt yếu trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Bằng cách thể hiện hài hước, gần gũi, K0 Còi mong muốn thu hút sự chú ý của cộng đồng về thực trạng văn hóa giao thông đang diễn ra, từ đó thúc đẩy thay đổi hành vi của người tham gia giao thông tốt lên. Ford đã đi một chặng đường 10 năm trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông để ngày hôm nay đến gần hơn với các bạn trẻ Việt Nam thông qua chương trình Còi Show”, ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, nói.



Chạy vòng quanh chiếc ô tô để biết được đâu là điểm mù của xe



Thấu hiểu được tâm lý của giới trẻ, Còi Show đã được hiện thực hóa bằng mô hình nhạc hội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ được các bạn sinh viên yêu mến, kết hợp cùng những hoạt động tương tác và trải nghiệm kiến thức an toàn giao thông.



Đeo kính thực tế ảo để tham gia trải nghiệm cam giác khi đang say rượu



Tham gia chương trình, các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm những trò chơi an toàn giao thông có tính tương tác cao, cung cấp trực tiếp các kiến thức trọng yếu khi đi đường. Các trải nghiệm có thể kể đến bao gồm: Nhận biết điểm mù của xe lớn; nói không với rượu bia khi lái xe bằng cảm nhận thực tế khi mặc bộ đồ mô phỏng tình trạng say rượu; hiểu về khoảng cách an toàn và quy tắc 3s; hoặc thử thách sống sót đường phố với Game còi to cho vượt; và ngắm lại bộ tranh lái xe bằng cả trái tim của họa sĩ Thành Phong.



Cả ngàn sinh viên xếp hàng chờ đến lượt tham gia thử thách



Chương trình cũng in tặng sticker K0 Còi, K0 Cồn, góc chụp ảnh Cam kết lái xe an toàn để các bạn trẻ tự cam kết cho bản thân mình và giúp lan tỏa thông điệp an toàn và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông tới những người xung quanh mình.



Ở trò chơi này, người tham gia học được bài học: Ba giây là khoảng cách an toàn giữa hai xe trên đường



Đặc biệt, sự kiện còn là nơi các nghệ sĩ trẻ cất lên tiếng nói vì giao thông an toàn và lành mạnh theo phong cách của mình. Họa sĩ Thành Phong là tác giả của các bộ tranh Lái xe bằng cả trái tim và K0 Còi 2, giám khảo cho cuộc thi truyện tranh K0 Cồn và là đồng sáng tạo game Còi to cho vượt. Da Lab, ban nhạc rap gạo cội với nhiều quan sát và trăn trở với thực tế xã hội, mang đến hai tác phẩm tặng riêng cho chương trình: “Còi” và “Chậm lại một chút".



Nhóm Da Lab tương tác với sinh viên



Tài hoa và độc đáo, Mew Amazing, nghệ sĩ đạt nhiều giải cống hiến với các bài hát sâu sắc và mới lạ, đã phác họa một bức tranh tổng thể về văn hóa giao thông của người Việt qua tác phẩm “Tránh ra cho bố đi”. Bộ đôi Lê Thiện Hiếu và Phạm Trần Phương lại thể hiện một chút bùi ngùi và nhiều cảm xúc trong bài hát “Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ khác cũng đã nhiệt tình ủng hộ chiến dịch thông qua truyền thông, báo chí hay mạng xã hội như Sỹ Luân, Đen Vâu và ban nhạc Ngọt.