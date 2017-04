Cô gái 16 tuổi bị côn đồ hành hung, cắt tai

Trưa 3-4, tại khoa Mắt, BV Chợ Rẫy (TP.HCM), bà Nguyễn Thị Xuân Anh (mẹ của Tr.) cho biết mắt trái của Tr. bị vỡ giác mạc, khả năng hồi phục rất thấp. “Lúc mới kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán 80% mắt của Tr. sẽ bị mờ sau khi hồi phục, chưa kể đến khả năng sẽ không còn nhìn thấy nữa, gia đình đang rất lo lắng” - bà Xuân Anh nghẹn ngào.



Em Tr. tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: THANH TÚ

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, cuối tháng 3-2017, Tr. phát hiện chiếc xe máy của bạn mình bị mất cắp được một người có biệt danh Năm "heo" rao bán. Tối 30-3, Tr. nói cho nhiều người biết việc này. Biết việc, Phan Thị Cẩm Hằng (người quen của Năm "heo") gặp Tr., tát vào người vì cho là cô "nói láo”, “nhiều chuyện”.

Sau đó, Tr. về quán trà sữa của gia đình trên đường Ni Sư Huỳnh Liên (phường 10, quận Tân Bình) thì Hằng kéo một nhóm khoảng 20 thanh niên đến hành hung. Tr. bị ba thanh niên đánh, rạch mặt, cắt lỗ tai... ngất xỉu tại chỗ.

Chị của Tr. là Tú và một thanh niên tên Huy cũng bị thương nặng khi vào can ngăn, hai người này phải nhập viện khâu nhiều vết thương. Riêng Tr. vì bị thương nặng nên phải cấp cứu ở nhiều bệnh viện và hiện đang điều trị ở khoa Mắt, BV Chợ Rẫy. Sau cơn ngủ mơ màng lúc 10 giờ sáng nay, Tr. thều thào: “Em đau ở họng lắm nên em không nói được”.



Tin nhắn đe dọa chị của Tr.

Gia đình của Tr. cho biết em phải may tám mũi ở lỗ tai trái bị cắt gần đứt, may 14 mũi ở chân mày trái, may 14 mũi trên đầu; mắt trái bị vỡ giác mạc, khả năng hồi phục thấp; chân bị chém ba nhát; ngực phải bị đâm.



Theo mẹ của Tr., gia đình của Phan Thị Thanh Hằng có đến thương lượng, nhiều lần đưa tiền, hứa sẽ lo toàn bộ chi phí; thay vào đó gia đình bà Xuân Anh không tố cáo với cơ quan công an. Tuy nhiên, mẹ của Tr. và gia đình không đồng ý.

Được biết Công an quận Tân Bình cho biết đã mời những người liên quan trong vụ việc đến lấy lời khai.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, chị của Tr. bị người lạ nhắn tin đe dọa sẽ cắt gân.