Đà Nẵng đảm bảo ANTT sau trận Việt Nam-Syria

Chiều 27-8, Trung tá Phan Văn Thương, Phó phòng CSGT TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị này đã dự trù phương án tập trung tối đa lực lượng để đảm bảo an toàn giao thông trong trận tứ kết môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao Asiad 18 giữa hai đội Việt Nam-Syria.



CSGT Đà Nẵng trong một lần ra quận đảm đảo an toàn giao thông. Ảnh: HH

“Trong phương án này, dự kiến người dân sẽ đổ ra đường ăn mừng nếu đội tuyển U-23 Việt Nam giành chiến thắng. Anh em ngoài phân luồng tại các tuyến đường tại trung tâm còn tập trung lực lượng chốt chặn để phòn, chống đua xe trái phép. Mặc dù đội tuyển ta thắng, lực lượng sẽ làm việc cực hơn nhưng mình vẫn mong các em vào được bán kết tại giải này” - Trung tá Thương chia sẻ.

Cùng ngày, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, cũng cho biết thực hiện chỉ đạo của Công an TP Đà Nẵng, Hải Châu là quận trung tâm nên người dân sẽ tập trung về rất đông để xem bóng đá cũng như ăn mừng nếu đội tuyển U-23 Việt Nam chiến thắng. Do đó Công an quận Hải Châu đã có tất cả phương án để không bị động.



“Các lực lượng đã sẵn sàng cho việc đảm bảo an ninh trật tự cũng như phòng, chống đua xe trái phép, lợi dụng ăn mừng để gây rối” - Đại tá Hương cho hay.

Ngoài ra, các địa bàn khác cũng đã có phương án phối hợp cùng với các lực lượng của Công an TP Đà Nẵng.