Đang nợ thi hành án tù lại đi trộm gỗ nhà thầy giáo

(PLO) - Chiều 30-10, ông Trần Đình Dung, Trưởng Công an xã Công Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, Cơ quan công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phan Xuân Sơn (45 tuổi), Trần Đình Sỹ (33 tuổi, cùng trú xã Công Thành) về tội trộm cắp tài sản.