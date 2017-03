Hãm hiếp nhiều "bạn chát" vùng quê rồi cướp tài sản

Điển hình, vào đầu tháng 6, em Lý Thị H.L., ngụ Châu Thành sử dụng điện thoại di động lên mạng Ola chát và làm quen với một người bạn nam tên Tâm. Sau một vài lần chát, hai bên hẹn gặp nhau vào tối ngày 1/6 với lý do Tâm đi dự sinh nhật bạn mời em L. làm bạn gái và sẽ trả công cho em 200.000đ.



Vừa được đi chơi lại được trả công hậu hĩnh, L. đồng ý gặp. Tại điểm hẹn, Tâm chở L. trên xe máy, thay vì đi sinh nhật y lại chở đi đến rẫy mì vắng người thuộc xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành dùng vũ lực khống chế, uy hiếp buộc L. phải quan hệ tình dục. Sau đó, y cướp lấy bóp của L. (trong đó có 1 ĐTDĐ; 2,3 triệu đồng và các giấy tờ khác có liên quan).







Vài ngày sau cũng thông qua việc làm quen trên mạng, gã thanh niên xưng tên Tâm cũng đón xe buýt xuống Cẩm Giang, Gò Dầu chờ nạn nhân chạy xe máy đến rồi y chở vào một rẫy cao su hiếp dâm nhưng không thành, nên ra tay cướp xe chạy đến Bình Dương thế chấp được trên 10 triệu đồng.



Cũng với chiêu bài trên, một đối tượng xưng tên Tuấn nhà ở thị xã Tây Ninh làm quen với Lê Thị P.M., ngụ Dương Minh Châu. Sau đó, Tuấn đến chở chị lên thị xã uống cà phê, khi ngồi sau xe của Tuấn thấy vào khu vực vắng người nên chị yêu cầu Tuấn quay lại, với lý do vào nhà người bạn nên M. không cảnh giác.



Khi đến đám rẫy cao su Tuấn khống chế, hiếp dâm M. rồi cướp tài sản trên người của chị gồm 1 sợi dây chuyền vàng trắng; 1 lắc đeo tay vàng 18K; 2 ĐTDĐ hiệu Samsung và iPhone 4S; 1 nhẫn vàng trắng và 300.000đ rồi tẩu thoát.









Nhận được tin báo, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành đã xác lập chuyên án đấu tranh. Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đưa ra nhận định, đối tượng là người địa phương nên có thể thông thuộc đường đi.Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 25/7, cơ quan Công an đã bắt giữ Trần Văn Sang (22 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) về hành vi trên. Khám xét nơi ở của Sang, lực lượng Công an thu giữ: 5 ĐTDĐ, 9 thẻ gắn sim ĐTDĐ; 5 sim điện thoại... Đến ngày 27/7, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với Sang về hành vi trên