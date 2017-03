Khởi tố thêm bị can vụ đánh cựu chiến binh 62 tuổi

(PLO)- Ngày 22-3, Thiếu tá Lê Mạnh Thanh Việt, Phó Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố thêm một bị can trong vụ hành hung ông Hoàng Tiến Vin (cựu chiến binh, 62 tuổi, trú xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ) sau va chạm giao thông.