Làm rõ vụ đánh chết người trong nhà tạm giữ

Văn phòng UBND TP vừa có công văn truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch Lê Hoàng Quân như trên.

Như chúng tôi đã thông tin, gia đình bị can Lý Vị Hùng nghi ngờ Hùng bị đánh chết trong nhà tạm giữ Công an quận 11 nhưng công an quận này trả lời cho gia đình là bị can bị té… Trong khi đó, trả lời với phóng viên, Cơ quan CSĐT Công an quận 11 lại thông tin là bị can bị phạm đánh chết và Công an TP đang thụ lý vụ việc…

AS