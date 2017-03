Tài xế xe buýt xài bằng lái giả

Tài xếTài xế Nguyễn Hữu Thịnh (sinh năm 1984, ngụ huyện Củ Chi) không xuất trình được giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe. Đại úy Lâm Quang Quốc, phó đội trưởng, trực tiếp lên xe thông báo với hành khách về lỗi của tài xế rồi bố trí khách sang một xe buýt khác chạy cùng tuyến để tiếp tục hành trình, và yêu cầu tài xế vi phạm đưa xe về trụ sở Đội cảnh sát giao thông An Sương để xử lý.



Về đến Đội cảnh sát giao thông An Sương, tài xế Nguyễn Hữu Thịnh xuất trình giấy phép lái xe có ảnh và mang tên mình, nhưng sau đó cảnh sát giao thông phát hiện đây là bằng lái giả. Hiện Đội cảnh sát giao thông An Sương đã tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe giả để xử lý.



Theo N.TRIỀU (TTO)