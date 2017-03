Tạm đình chỉ công an quật ngã người bán hàng rong​

Trưa 14-4, một clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một thượng sĩ công an giằng co và ra đòn với một người dân. Trong đó ghi rõ cảnh một công an sử dụng một thế võ thuật quật ngã một thanh niên làm người này đập đầu xuống đường khiến ngất xỉu.

Ngay sau đó rất đông người dân vây quanh vị công an phản ứng dữ dội. Clip nhanh chóng được hàng ngàn người tiếp cận, chia sẻ.



Ảnh cắt từ clip.

Theo xác minh của chúng tôi, địa điểm xảy ra vụ việc này trên đường Phạm Phú Thứ thuộc địa bàn phường 4, quận 6, TP.HCM. Nạn nhân là anh Phạm Thiện Minh Phong (27 tuổi, ngụ phường 3, quận 6).



Theo người dân, khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc tổ tuần tra của Công an phường 4 gồm một thượng sĩ công an tên là Lương Việt Hà và cán bộ trật tự đô thị, bảo vệ dân phố tuần tra, kiểm soát việc bán hàng rong trong khu vực thì phát hiện anh Phong chạy xe ba gác máy bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường.

Thấy lực lượng tuần tra, anh Phong định điều khiển xe bỏ chạy thì Thượng sĩ Hà lái xe chặn đầu phía trước. Theo đà, xe của anh Phong đụng phải xe máy của Thượng sĩ Hà. Sau đó hai bên có xô xát, Thượng sĩ Hà đã dùng một thế võ quật anh Phong ngã đập đầu xuống đường.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Phong được đưa đến BV Nhân dân 115 (quận 10) cấp cứu. Theo người nhà anh Phong, anh bị chấn thương phần đầu, xuất huyết não. “Anh Phong nhiều lần bất tỉnh, thiếp đi; phần đầu bị sưng” - một người nhà anh Phong nói.

Theo một bác sĩ BV Nhân dân 115, bệnh nhân Phong bị chấn thương sọ não, xuất huyết lưới nhện chưa có chỉ định mổ. Bệnh nhân đang được điều trị nội khoa và phải theo dõi thêm 72 giờ nữa mới có quyết định.

Túc trực tại bệnh viện cùng với người nhà anh Phong, Thượng sĩ Hà cho hay đây là một sự việc đáng tiếc trong lúc nóng giận. Ông cũng cho biết đã xin lỗi gia đình nạn nhân, cam kết chi trả các khoản viện phí…



Anh Phong đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: T.TÂN

Chiều tối 14-4, lãnh đạo Công an phường 4, quận 6 cho biết đã yêu cầu Thượng sĩ Lương Việt Hà và những người đi cùng báo cáo sự việc. Phường cũng đã báo cáo sự việc về công an quận và Văn phòng Công an TP.HCM để chỉ đạo xử lý vụ việc.



Về sự việc trên, ông Dương Ngọc Thanh, Phó Trưởng Công an quận 6, thông tin: Việc xảy ra xô xát giữa Thượng sĩ Hà và anh Phong là có thật. Tuy nhiên đến đầu giờ chiều cùng ngày, Công an quận 6 mới nhận được thông tin. Ngay sau khi biết sự việc, Công an quận 6 đã chỉ đạo lãnh đạo Công an phường 4 trực tiếp xuống ngay bệnh viện để thăm hỏi, xin lỗi gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ các khoản chi phí. “Chúng tôi cũng đã đề xuất Công an TP tiến hành tạm đình chỉ công tác với đồng chí Hà để xem xét xử lý theo quy định” - ông Thanh nói.

Theo người nhà, anh Phong sống cùng vợ, mẹ và con nhỏ ở ngôi nhà trên đường Phạm Phú Thứ (phường 3, quận 6), cuộc sống còn khó khăn.