Ông cũng thông tin lực lượng sẽ tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế đoàn người vào khu vực trung tâm, giảm bớt áp lực cho khu vực quận 1, 3. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được chú trọng. Ngoài việc đề nghị báo chí hỗ trợ, PC67 còn phối hợp với công an các phường ở quận trung tâm phát loa tuyên truyền; phối hợp với trung tâm văn hóa các quận dùng các xe loa để tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật về giao thông.



Theo ông Phong, trước trận U-23 Việt Nam gặp U-23 Qatar, công tác dự báo, lên phương án khá kỹ và thực tế đã thực hiện đạt khoảng 80% kế hoạch.

Cụ thể, từ 1 giờ sáng 24-1, toàn lực lượng CSGT đã phối hợp với các lực lượng cảnh sát hình sự, cơ động, công an địa phương ra đường xử lý các nhóm cổ động quá khích vi phạm giao thông. Toàn lực lượng đã lập biên bản xử lý đối với 357 trường hợp, tạm giữ 186 xe. Các lỗi vi phạm chủ yếu là lưu thông thành đoàn vào đường cấm, ngược chiều, nẹt pô, rú ga, vi phạm nồng độ cồn, không đội nón bảo hiểm, điều khiển xe không có bằng lái xe, giấy tờ xe. Đồng thời một trường hợp xe tải chở người cổ vũ trên thùng cũng bị xử lý.

“Phòng sẽ họp rút kinh nghiệm cũng như họp bàn giải pháp với Công an TP.HCM để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông đêm diễn ra trận chung kết, khả năng người dân sẽ xuống đường đông hơn” - ông nói.

“Vận động người dân tham gia cổ vũ trong ôn hòa, không kích động, không quậy phá; đồng hành ủng hộ đội tuyển Việt Nam trong không khí vui tươi, phấn khởi, không tụ tập đua xe trái phép, không vi phạm luật giao thông, chở nhiều người, dùng xe ba bánh chở người hò reo, cổ vũ, đốt pháo….” - đại diện Phòng PC67 nhắn nhủ.