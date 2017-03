Truy bắt kẻ xông vào nhà trọ chém hai người thiệt mạng

Nạn nhân là ông Đào Xuân Thọ (43 tuổi, chủ nhà trọ) và anh Phạm Văn Thiệp (32 tuổi, cháu họ ông Thọ).

Theo anh Trần Xuân Hùng (cháu ông Thọ): khoảng 19h tối 10-2, anh Hùng cùng ông Thọ, anh Thiệp và 4 người khác trong gia đình đang ăn cơm thì có hai thanh niên đi xe máy vào khu nhà trọ. Nghi ngờ hai đối tượng là kẻ trộm nên anh Thiệp hỏi hai người này kiếm ai thì hai kẻ này bất ngờ dùng dao đâm anh Thiệp.

Bị tấn công bất ngờ, anh Thiệp chạy lên nhà ông Thọ cầu cứu. Anh Hùng cho hay: Thấy anh Thiệp bị tấn công, tôi cùng ông Thọ chạy xuống nhà trọ. Lúc này, hai đối tượng dừng xe giữa đường, một tên cầm chiếc xẻng trên tay lao vào tấn công chúng tôi. Tôi cùng một số người dân đuổi theo tên cầm xẻng và bắt được hắn trói vào cổng. Khi quay lại thì thấy anh Thiệp nằm bất động trên đường. Ông Thọ cũng bị đâm bị vào tim nên mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên ông Thọ và anh Thiệp đã tử vong sau đó. Sau khi xảy ra vụ truy sát, một xe máy khác chở hai đối tượng, trong đó có một tên được gọi là Tâm “xì” xuất hiện ở hiện trường giải cứu người bị trói ở cổng mà anh Hùng cùng người dân bắt được trước đó.



Chú thích: công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án (ẢNH H.N)

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ một đoản phá khoá xe, trong cốp chiếc xe Dream của hai đối tượng xông vào nhà trọ còn phát hiện nhiều đầu vam dùng để phá khoá xe máy khác. Người dân địa phương phản ánh, khu vực này thường xuyên bị mất trộm, cách đó vài ngày, khu nhà trọ của ông Thọ và một nhà dân bên cạnh cũng bị mất 2 xe máy.

Theo thông tin ban đầu, hai đối tượng liên quan đến vụ án đã ra đầu thú, sau đó công an bắt giữ thêm hai người khác có liên quan. Còn nghi can dùng dao đâm chết ông Thọ, anh Thiệp vẫn đang bỏ trốn. Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang truy bắt đối tượng bỏ trốn, công an cũng kêu gọi gia đình đối tượng ra đầu thú để được khoan hồng.

N.ĐỨC