Truy tố nhóm thợ hồ cướp tài sản của công nhân

Theo hồ sơ, khoảng 22 giờ 45 ngày 24-4, Nguyễn Thanh Bằng, Võ Văn Lẹ và Nguyễn Văn Út rủ nhau đi đến đoạn đường đất đỏ thuộc ấp 1, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) chặn xe máy của người đi đường để cướp tài sản.

Thực hiện kế hoạch, Bằng điều khiển mô tô biển số 77X3-5139 chở Lẹ ngồi sau dùng dao uy hiếp người đi đường, cướp tài sản. Trong khi đó Út sử dụng xe máy biển số 64K5-2143 đứng ở đầu đường đất đỏ cảnh giới, khi nào thấy công an thì gọi điện thoại cho Bằng hoặc Lẹ, không liên lạc được thì nổ máy xe và rồ ga thật to để báo.



Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Bằng và Lẹ đi vào đường đất đỏ cách Công ty Vĩnh Hoàng, thuộc ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu khoảng 50 m thì thấy anh Nguyễn Văn Long (27 tuổi, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) đang điều khiển mô tô biển số 60N7-7400. Bằng chặn ngang đầu xe anh Long lại, Lẹ ngồi sau nhảy xuống kẹp cổ anh Long và dùng dao bấm khống chế yêu cầu đưa tài sản. Anh Long đưa cho Lẹ một bóp da có gần 700.000 đồng và một điện thoại di động hiệu iPhone 3S. Sau khi lấy bóp và điện thoại, Lẹ ném chìa khóa xe của anh Long đi. Anh Long đẩy xe đến Công an xã Thạnh Phú trình báo sự việc.

Bằng tiếp tục điều khiển mô tô theo hướng đường Đồng Khởi đến đoạn đường cách Công ty Vĩnh Hoàng khoảng 40 m thì thấy anh Trần Anh Hà (ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa). Bằng điều khiển xe lấn sang bên đường của anh Hà nhưng anh Hà lách vào bên trong, vượt lên chạy thoát.

Khi lực lượng công an đang tiến hành tuần tra tại đường đất đỏ, thuộc ấp 1, xã Thạnh Phú thì phát hiện Út đang đứng cảnh giới. Công an yêu cầu Út cho kiểm tra giấy tờ thì Út gọi điện thoại cho Bằng nói đem giấy tờ ra cho Út. Bằng để Lẹ ở lại rồi đi ra gặp Út thì bị lực lượng công an mời về trụ sở làm việc.

Riêng Lẹ nhìn thấy lực lượng công an liền ném con dao bấm vào lề đường rồi đi bộ về phòng trọ ngủ. Đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau, Lẹ mang điện thoại đã cướp được đi bán với giá 200.000 đồng. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Lẹ về phòng trọ thì bị lực lượng công an mời về trụ sở để làm việc.

Được biết Bằng, Lẹ, Út đều ở miền Tây lên Đồng Nai làm nghề phụ hồ. Do cần tiền ăn chơi nên đã rủ nhau đi cướp tài sản. Những người bị nhóm này chặn xe, cướp tài sản cũng đang làm công nhân ở Cụm công nghiệp Thạnh Phú.