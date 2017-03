(PLO)- Thanh tra vụ "quan lộ thần tốc" của bà Trần Vũ Quỳnh Anh (Thanh Hóa); Doanh nghiệp tặng Nghệ An 2 xe Toyota Land Cruiser V8; Nghi can chém trung úy công an là "đại ca" ở Phú Nhuận; Thiếu gia gây ra scandal tình dục chấn động Đài Loan lãnh 39 năm tù... là những thông tin chính có trong Bản tin 17h ngày 8-3.