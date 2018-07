Ngành điện nỗ lực giảm tổn thất điện năng

Các đơn vị thuộc ngành điện đang phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả các đợt mưa lũ tại tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang.





EVN vừa phát đi thông tin về sản xuất, kinh doanh sáu tháng đầu năm 2018.



Theo đó, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 6-2018 đạt 19,3 tỉ kWh, lũy kế sáu tháng đầu năm đạt 105,9 tỉ kWh, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN lũy kế sáu tháng ước đạt 91,78 tỉ kWh, tăng 10,65%, trong đó điện thương phẩm nội địa tăng 10,94% so cùng kỳ năm trước.

Trong các tháng đầu năm 2018, EVN tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng. Các tổng công ty điện lực/công ty điện lực đã báo cáo UBND các tỉnh, TP để triển khai cơ chế “một cửa liên thông” trong việc giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp; cung cấp các dịch vụ tại trung tâm hành chính công của 14 tỉnh, TP; kết nối để cung cấp dịch vụ tại cổng dịch vụ công trực tuyến của 39 tỉnh/TP và đang tiếp tục làm việc để triển khai tại tỉnh/TP còn lại... Đến nay, UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định triển khai cơ chế “một cửa liên thông” giữa ngành điện với UBND Hà Nội và Bắc Ninh.

Về các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện sáu tháng đầu năm 2018, tính chung toàn tập đoàn, trong sáu tháng đầu năm, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 358,74 phút (giảm 18,4% so với cùng kỳ 2017), tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,83 lần/khách hàng, tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 3,18 lần/khách hàng. Tổn thất điện năng toàn tập đoàn sáu tháng là 6,7%, thấp hơn 0,5% so với kế hoạch phấn đấu năm 2018 (7,2%). Đây là cố gắng nỗ lực rất lớn của các đơn vị trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành khi giảm được đáng kể thời gian cắt điện phục vụ thi công, giảm số lần và thời gian sự cố trong khi quy mô lưới điện không ngừng tăng lên.

Những tháng còn lại của năm 2018, EVN đề ra mục tiêu sản lượng điện sản xuất và mua ngoài đạt 110 tỉ kWh; trong đó sản lượng điện thương phẩm (kể cả bán cho Lào và Campuchia) đạt 99,5 tỉ kWh. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm giảm thời gian tiếp cận điện năng, góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó phấn đấu xếp hạng ít nhất từ 60/190 quốc gia, nền kinh tế.

Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, bám sát tình hình phụ tải, diễn biến thời tiết - thủy văn và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi. Sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thủy điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du trong mùa mưa bão. Tích cực tuyên truyền về việc thực hiện các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong nhân dân.

Cùng với đó, các đơn vị của EVN sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với các dự án cấp điện nông thôn đã được bố trí vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch năm 2018. Đảm bảo cấp điện cho nuôi tôm và thực hiện xóa tình trạng hộ đấu nối phụ trên địa bàn các tỉnh miền Nam, đặc biệt khu vực Tây Nam bộ.