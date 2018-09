TP.HCM triển khai ứng phó mưa lũ, triều cường

Cụ thể, để nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức vận hành, điều tiết hồ chứa, UBND TP vừa chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP từ nay đến cuối năm 2018 tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành các hồ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

Đồng thời, ban chỉ huy phải tham mưu cho TP các biện pháp ứng phó với triều cường, mưa lớn và xả lũ bảo vệ an toàn dân cư khu vực hạ du.



Trận mưa lớn vừa qua (3-9) nhiều nơi ở TP.HCM ngập nặng và gây không ít khó khăn cho người dân. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa và Công ty Thủy điện Trị An được yêu cầu cần thực hiện tốt công tác vận hành đảm bảo mực nước trước lũ và tích nước cuối mùa lũ, nâng cao công tác dự báo.

Riêng Công ty Thủy điện Trị An sớm xây dựng và phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thủy điện Trị An để phục vụ công tác lập phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đập thủy điện Trị An thuộc khu vực TP.HCM.

UBND TP cũng sẽ kiến nghị Bộ TN&MT điều chỉnh quy trình vận hành hồ Dầu Tiếng cũng như điều chỉnh nâng mức báo động lũ tại trạm Thủy văn Phú An trên sông Sài Gòn với mức cấp 1 là 1,40 m; cấp 2 là 1,50 m và cấp 3 là 1,60 m.

Các sở, ban, ngành và UBND các quận/huyện, phường/xã phải triển khai có hiệu quả phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn TP; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống khẩn cấp do xả lũ gây ra, triển khai công tác khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP...