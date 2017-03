(PL)- Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice yêu cầu tránh bình luận công khai hoạt động của Trung Quốc ở biển Đông.

(PLO)- Tòa án trọng tài quốc tế tại The Hague, Hà Lan có thể sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện của Philippines về “đường lưỡi bò” Trung Quốc đơn phương đưa ra ở biển Đông vào tháng 6-2016.

(PL) - Báo The Straits Times (Singapore) ghi nhận hầu hết nhà phân tích ở Mỹ đều ủng hộ sự kiện tàu USS Lassen tuần tra trong khu vực 12 hải lý thuộc các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở biển Đông.

(PLO)- Đối với Lầu Năm Góc thì động thái đưa tàu vào biển Đông là quá chậm chạp và bị trì trệ từ tháng 5 do phía Nhà Trắng.

(PL) - Báo Wall Street Journal đưa tin ngày 28-10, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne tuyên bố Úc ủng hộ quyền tự do hàng hải và bay qua theo luật pháp quốc tế, kể cả ở biển Đông.

(PLO)- Giới chuyên gia quốc phòng Úc cho rằng Úc sẽ đối mặt trước áp lực ngày càng tăng để tham gia các cuộc tuần tra hàng hải do Mỹ dẫn đầu trong bối cảnh khi căng thẳng ở biển Đông ngày càng leo thang.

(PL) - Lần đầu tiên từ năm 2012, tàu hải quân Mỹ đã vào khu vực 12 hải lý của các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép. Tổng thống Obama phê chuẩn chuyến công tác tuần tra này.

Tàu chiến Mỹ hoàn thành áp sát đảo nhân tạo 'bình an vô sự'

(PLO)- Theo tờ The New York Times, Lầu Năm Góc đã cho biết rằng tàu khu trục Lassen đi kèm với máy bay do thám đã hoàn thành sứ mệnh của mình mà không hề gặp sự cố.