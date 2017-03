Dòng sự kiện "Năm công an đánh chết nghi can"

Vụ năm CA đánh chết người ở Phú Yên: CA, tòa, viện đòi ‘xử’ luật sư (PL)- Công an, tòa và VKSND TP Tuy Hòa kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề của luật sư Võ An Đôn, người bảo vệ cho gia đình bị hại, vì cho rằng luật sư này xúc phạm nhiều người.

Nguyên phó Công an Tuy Hòa đối diện 12 năm tù (PL)- Năm công an đánh chết nghi phạm bị đề nghị truy tố tội dùng nhục hình ở cùng chung khung hình phạt đến 12 năm tù.

Chưa tống đạt quyết định khởi tố phó Công an TP Tuy Hòa (PL)- Theo một số nguồn tin, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Hoàn, Thượng tá, Phó Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan đến vụ án năm sĩ quan công an ở tỉnh này dùng nhục hình gây chết người.

Luật sư yêu cầu giám định lại thương tích anh Kiều (PL)- Chiều 19-5, luật sư Nguyễn Văn Thắng, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy Công an TP Tuy Hòa, người bị TAND TP Tuy Hòa xử năm năm tù, nặng nhất trong vụ án), đã gửi văn bản đề nghị chánh án TAND tỉnh Phú Yên yêu cầu giám định lại thương tích đối với nạn nhân Ngô Thanh Kiều.

Vụ năm công an đánh chết người: VKS tỉnh Phú Yên kháng nghị yêu cầu hủy án sơ thẩm Trong kháng nghị, VKS cho rằng Phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ năm công an đánh chết người ở Phú Yên: Đề nghị làm rõ “âm mưu thí tốt” Ngày 28-4, ông Nguyễn Văn Thân - cha của bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành trong vụ án năm công an đánh chết người ở Phú Yên - cho biết đã gửi đơn kêu oan cho con trai ông lên chủ tịch nước, trưởng Ban Nội chính Trung ương, viện trưởng VKSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao cùng một số cơ quan của Quốc hội.

Vụ năm công an ở Phú Yên đánh chết người: Gia đình anh Kiều đã kháng cáo TAND Tối cao sẽ cử đoàn công tác vào Phú Yên để kiểm tra , làm rõ các vấn đề mà dư luận nêu về vụ án này.

5 công an đánh chết nghi can: Bị cáo Thành kháng cáo kêu oan (PLO)- Chiều 10-4, gia đình anh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên), nạn nhân bị năm công an đánh chết, đã đến TAND TP Tuy Hòa nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành cũng nộp đơn kháng cáo kêu oan.

Vụ 5 công an đánh chết người: Ông Chánh án là người trung thực! “Với nội dung tôi đã đọc được thì ông Chánh án là người trung thực, dám nói nên thực tế và có trách nhiệm với xã hội. Ông ấy đã nói lên được nhiều điều mà những người không ở trong ngành không thể có chứng cứ để nói”. “Với nội dung tôi đã đọc được thì ông Chánh án là người trung thực, dám nói nên thực tế và có trách nhiệm với xã hội. Ông ấy đã nói lên được nhiều điều mà những người không ở trong ngành không thể có chứng cứ để nói”.

Vụ năm công an đánh chết nghi can: Tòa đã làm hết trách nhiệm (!) Ông chánh án TAND TP Tuy Hòa nói vụ án này là một tai nạn nghề nghiệp, xử vậy là được rồi, còn nhận định nhẹ, nặng thế nào là do dư luận.

Vụ năm công an Phú Yên đánh chết nghi can: Đánh chết người và mức án 5 năm Tòa nhận định bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành đã dùng dùi cui cao su đánh vào đầu anh Kiều gây chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong nhưng lại tuyên mức án năm năm tù.

Xử án như thế, nhân dân sẽ mất niềm tin Sau năm ngày, dư luận đã dấy lên một làn sóng căm phẫn trước một hiện tượng xã hội đang diễn ra ở một TP Tuy Hòa (Phú Yên) vốn xưa nay yên ả.

Công an đánh chết người chỉ bị coi là dùng nhục hình? (PLO) - Theo lời chị Tuyết, sau khi anh Kiều bị đánh chết, cơ quan công an ra sức bưng bít, che giấu, ngăn cản người nhà làm lễ mai táng… Đặc biệt là thái độ dửng dưng của ông Lê Đức Hoàn, coi như không có chuyện gì xảy ra.



Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Phú Yên đến dự khán phiên tòa (PLO)- Sáng nay 29-3, ngày xét xử thứ 4 của phiên tòa xử năm cựu cán bộ công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) dùng nhục hình, ông Nguyễn Thái Học, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên đến theo dõi trực tiếp việc xét xử tại phiên tòa.



Bị cáo Thành: “Tôi rất nhục nhã khi phải đứng chung với các anh“ (PLO) - Khi ra tòa, từ đầu đến cuối bị cáo chính Nguyễn Thân Thảo Thành đều nói mình không đánh nạn nhân.

Đề nghị truy tố Phó công an TP. Tuy Hòa (PLO) – Ông Lê Đức Hoàn, phó công an TP.Tuy Hòa, là người chỉ đạo trực tiếp vụ bắt giữ và xét hỏi nạn nhân Ngô Thanh Kiều. Tuy nhiên, ông Hoàn chỉ nhận khuyết điểm “đã thiếu trách nhiệm”



Lục phủ ngũ tạng bầm dập, kết luận điều tra nói chỉ đánh “xây xát ngoài da“ (PLO) – Luật sư bào chữa cho bị cáo Thành (bị cáo chính) cho rằng quá trình điều tra có nhiều điểm chưa thỏa đáng, bản cáo trạng bị thay đổi một cách bất thường.



Công bố lời khai của Phó Công an TP Tuy Hòa (PLO) - Ông Lê Đức Hoàn thừa nhận quá trình trình bắt giữ anh Kiều có nhiều sai phạm và bản thân thiếu trách nhiệm.

5 công an đánh chết người: Chỉ một người bị đề nghị án tù giam (PLO) - Luật sư bảo vệ cho quyền lợi của gia đình nạn nhân đề nghị truy tố người trực tiếp chỉ đạo việc bắt và xét hỏi anh Kiều, đồng thời đề nghị Giám đốc công an tỉnh phải có trách nhiệm với vụ việc.

Vụ 5 công an đánh chết nghi can: Phải xử tội giết người mới đúng! 1. Theo dõi phiên tòa xử vụ năm bị cáo công an tỉnh Phú Yên dùng nhục hình dẫn đến chết người, tôi và rất nhiều đồng nghiệp cứ tự hỏi tại sao các công an có thể nhẫn tâm ra tay với đồng loại mình đến vậy?

“Các cháu còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi mồ côi đoạn trường“ Những ai đến dự phiên tòa xét xử 5 công an dùng nhục hình, đánh chết nghi can Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên đều đau lòng khi nhìn thấy hai cháu bé nhỏ, đầu vấn khăn tang, ngồi trên hàng ghế nguyên đơn. Đó là hai bé Ngô Thị Thanh Thảo (8 tuổi) và Ngô Thị Kim Oanh (2 tuổi) là con gái của anh Kiều. Cháu Kim Oanh chào đời ngày 1-6-2012, tức 17 ngày sau khi cha cháu bị đánh chết.

Có mặt tại phiên tòa, nhìn ông, mẹ và bác ruột khóc hết nước mắt, các em vẫn chưa thể hiểu hết bi kịch của gia đình mình, mất mát của chính bản thân mình. Nụ cười hồn nhiên đôi lúc vẫn nở trên môi hai đứa trẻ, nhưng chắc chắn rằng cuộc sống của chúng sau này sẽ nhọc nhằn hơn, ám ảnh hơn khi nhớ về cái chết của người cha và phiên tòa ngày hôm nay.

Những bình luận của bạn đọc gửi về cũng chung tâm trạng ấy. Bởi vì "các cháu còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi mồ côi đoạn trường".

Vì sao Phó Trưởng Công an TP Tuy Hòa lại là nhân chứng? (PLO)- Đó là câu hỏi mà nhiều bạn đọc thắc mắc khi theo dõi phiên xử năm cựu công an TP Tuy Hòa dùng nhục hình đánh chết nghi can Ngô Thanh Kiều.



Phó công an TP Tuy Hòa có thể bị cấp dưới dẫn giải đến tòa (PLO)- Liên quan phiên tòa xử 5 bị cáo công an Phú Yên tra tấn người đến chết, một tình huống pháp lý đặt ra là ông Lê Đức Hoàn, Phó Trưởng Công an TP Tuy Hòa, nhân chứng trong vụ án, đã không đến phiên xử theo giấy triệu tập hợp lệ của tòa mà không có lý do.

Bị cáo công an được cho đọc báo giữa phiên nghỉ giải lao (PLO)- Đó là bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, nguyên thiếu úy, cán bộ công an TP Tuy Hòa, người được cho là trực tiếp đánh gây chấn thương sọ não đối với anh Ngô Thanh Kiều dẫn đến cái chết của nạn nhân.



Luật sư đề nghị dẫn giải nhân chứng là phó Công an TP Tuy Hòa (PLO) - Sáng ngày 26-3, TAND TP Tuy Hòa bắt đầu mở phiên tòa xử vụ năm công an dùng nhục hình. Tòa tiến hành lấy ý kiến những người tham gia tố tung, LS Võ An Đôn, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại cho rằng việc tiếp tục vắng đến 16 nhân chứng lần này không đảm bảo cho việc xét xử.

Lật lại hồ sơ vụ nghi can bị công an dùng nhục hình đánh chết (PLO) – Vụ án này từng gây chấn động dư luận ở tỉnh Phú Yên. Ngày 10-3 phiên tòa xét xử 5 công an dùng nhục hình, đánh chết nghi can Ngô Thanh Kiều đã phải tạm hoãn do 19/23 nhân chứng vắng mặt.

Các bị cáo công an cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại (PLO)- 14g chiều nay (26-3), TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) tiếp tục phiên tòa xét xử năm sĩ quan công an dùng nhục hình, đánh chết người.

Mở lại phiên tòa xử năm công an đánh chết người (PLO)- Sáng nay (26-3), TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) mở lại phiên tòa xử năm sĩ quan công an bị truy tố tội dùng nhục hình.