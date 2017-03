Dòng sự kiện "Nhân sự mới"

Bộ TT&TT có thứ trưởng mới (PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Phan Tâm, Cục trưởng Cục Viễn thông, giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Ông Lê Minh Hoan tái đắc cử bí thư tỉnh Đồng Tháp (PLO)- Hai phó bí thư là ông Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Nguyễn Tôn Hoàng (Bí thư Thành ủy Sa Đéc).



Ông Phạm Đại Dương làm thứ trưởng Bộ KH&CN (PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Phạm Đại Dương, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, giữ chức thứ trưởng Bộ KH&CN.

Nhân sự mới quận 1 - TP.HCM Sáng 16-7, sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 43 người. Ông Huỳnh Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Quận ủy và ông Lê Trương Hải Hiếu tái đắc cử Phó bí thư Thường trực Quận ủy.

Nhân sự mới (PLO) – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định 1068 phê chuẩn việc bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (50 tuổi) giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Nhân sự mới tại Đà Nẵng (PLO)- Chiều 7-7, với 100% số phiếu đồng ý của các ĐB tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), ông Nguyễn Nho Trung (Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng) đã chính thức được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

TP.HCM bổ nhiệm nhân sự mới (PLO) - Sáng 6-7, Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoàng Quân đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ba huyện Củ Chi, Bình Chánh và Cần Giờ.

Nhân sự mới tại TP HCM (PLO) - Bà Võ Thị Dung làm Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan Thủ tướng Chính phủ vừa có một số quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.



Nhân sự mới Ông Nguyễn Văn Quang được bầu làm Chủ tịch UBND Vĩnh Long.



Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới (PLO)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ra Quyết định 799/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.



Nhân sự mới ngành công an (PLO) - Đại tá Lê Văn Sao – Phó cục trưởng Cục Tham mưu an ninh (Tổng cục An ninh, Bộ Công an) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Nhân sự mới TP.HCM (PLO)- Sáng 5-6, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Long Tuyền (Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy) giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP, thời gian giữ chức vụ đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Nhân sự mới (PLO)- Ngày 3-6, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đã tổ chức phiên họp bất thường để bàn về công tác nhân sự và giới thiệu bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND TP.



Nhân sự mới (PLO) - Ngày 1-6, Công an TP Cần Thơ tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lương Văn Bền (52 tuổi) - Trưởng phòng Hậu cần – Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Nhân sự mới (PLO)- Ngày 25-5, ông Nguyễn Văn Nên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết đã trao quyết định bổ nhiệm ông Vi Quang Đạo, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ giữ chức Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ kiêm Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ. Ông Đạo sẽ đảm nhiệm cương vị mới kể từ ngày 1-6.



Bổ nhiệm giám đốc Công an Nghệ An (PLO) - Sáng 24-5, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ Trưởng Bộ Công an, đã đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Nhân sự mới Thủ tướng Chính phủ vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Kon Tum và Tây Ninh.



Nhân sự mới Ông Lê Đình Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh



Nhân sự mới Tại Quyết định 586/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang.



Nhân sự mới Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bộ TT&TT có Chánh Thanh tra mới Bộ Thông tin & Truyền thông vừa công bố quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Chánh Thanh tra Bộ kể từ ngày 20/4/2015.



Nhân sự mới Ban Nội chính Trung ương Sáng nay (20/4), tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.



Nhân sự mới tỉnh Bình Dương (PLO)- Sáng 17-4, HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) khóa VIII để xem xét các tờ trình của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, pháp chế và bầu bổ sung lãnh đạo UBND và HĐND tỉnh.



Nhân sự mới (PLO)- Sáng 16-4, tại kỳ họp bất thường của HĐND TP.Vũng Tàu khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016, ông Nguyễn Lập (Phó Bí thư Thành ủy TP.Vũng Tàu) được bầu bổ sung, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu.

Nhân sự mới Ban Nội chính Trung ương Sáng 8/4, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.



Nhân sự mới (PLO) - Sáng 6-4-2015, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII đã tổ chức kỳ họp thứ 13 để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2011-2016).

Nhân sự mới (PLO)- Bộ TT&TT chính thức bổ nhiệm ông Phạm Đức Long, Phó Tổng giám đốc VNPT, giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày hôm nay 2-4.



Nhân sự mới Ngày 24/3, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.