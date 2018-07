Ca khúc 'Bohemian Rhapsody' được chuyển thể thành phim

Lấy tựa đề ca khúc làm tên phim, tác phẩm Bohemian Rhapsody (tựa Việt hóa: Huyền thoại ngôi sao nhạc rock) hứa hẹn sẽ khiến khán giả thăng hoa trong những bài hit vang bóng một thời của Queen, đồng thời mang đến câu chuyện chưa kể về chàng thủ lĩnh Freddie Mercury - một trong những ca sĩ vĩ đại nhất thế giới.

Trailer phim:

Danh ca Freddie Mercury qua sự tái hiện của nam diễn viên tài năng Rami Malek

Vừa qua, hãng 20th Century Fox vừa công bố đoạn trailer chính thức của phim, làm người hâm mộ không khỏi vỡ òa cảm xúc. Trên nền những bản ‘thánh ca’ của Queen gắn với ký ức của bao thế hệ khán giả, bộ phim khai thác cuộc đời của Freddie Mercury và hành trình của ban nhạc Queen từ những ngày đầu thành lập cho tới buổi biểu diễn Live Aid hoành tráng vào năm 1985. Họ đã từng trải qua bao sóng gió, đối mặt bao cạm bẫy, khó khăn và xung đột nội bộ trên con đường đến với vinh quang. Những giai điệu của Another One Bites the Dust, Killer Queen cho đến Bohemian Rhapsody vang lên khiến hàng triệu trái tim phải thổn thức và hòa chung nhịp đập.





Đoạn trailer khép lại với hình ảnh tái hiện “biển người” gồm 72 ngàn khán giả tại sân vận động Wembley vào năm 1985, trên nền nhạc của ca khúc làm say đắm cả nhân loại We Will Rock You. Tất cả những hoài niệm của một thời đỉnh cao âm nhạc ùa về. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy, danh ca Freddie Mercury đang phải chống chọi với căn bạo bệnh khủng khiếp. Tác phẩm đào sâu giai đoạn đầy biến cố của giọng ca huyền thoại trước khi từ giã cõi đời và như một lời tri ân vì anh đã mang đến những giai điệu tuyệt vời cho thế giới này.





Bohemian Rhapsody được “thai nghén” từ tận năm 2010, do nhà biên kịch từng ba lần đoạt giải Oscar Anthony McCarten chấp bút. Ghế đạo diễn của phim thuộc về nhà làm phim từng bốn lần nhận đề cử Emmy - Bryan Singer, nổi tiếng với tác phẩm kinh điển The Usual Suspects và loạt phim X-Men đình đám. Sau rất nhiều sự lựa chọn, nhà sản xuất đã quyết định “gửi vàng” cho Rami Malek, hóa thân thành Freddie Mercury. Anh vốn là diễn viên thực lực được giới phê bình đánh giá cao. Rami Malek từng lần nhận đề cử Quả cầu vàng và gây chú ý qua series đình đám Mr. Robot. Thông qua đoạn trailer, Rami Malek đã tái hiện được thần thái và phong cách biểu diễn độc nhất vô nhị của Freddie. Với việc tái hiện cuộc đời của “huyền thoại” Freddie Mercury và những ca khúc kinh điển của Queen, Bohemian Rhapsody là tác phẩm âm nhạc không thể bỏ lỡ dành cho khán giả trong tháng 11 này.