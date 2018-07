Những Mỹ Nhân Ngư để lại ấn tượng khó phai trên màn ảnh

1. Queen of the Sea (1918)

Hình ảnh nàng tiên cá lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ qua bộ phim Queen of the Sea(1918) do đạo diễn John G.Adolfi thực hiện. Trong phim, nữ diễn viên Annette Kellerman vào vai mỹ nhân ngư Merrilla sống dưới đại dương.





Khám phá được bí mật rằng Merrilla sẽ có cơ hội trở thành người nếu cứu được bốn người đàn ông, King Boreau - thần bão tố (Walter Law đóng) đã bắt và giam cầm nàng để Mirrella không thể cứu được bất kỳ thủy thủ nào bị chết đuối. Về sau, nàng được hoàng tử Hero (Hugh Thompson) cứu thoát, sau đó cả hai cùng hợp lực để chống lại Boreau, đồng thời giải cứu vị hôn phu của Hero là nàng công chúa Leandra (Mildres Keats).

Nữ diễn viên Annette Kellerman đã hoàn thành xuất sắc và lột tả chân thật vẻ đẹp mặn mà của nàng tiên cá Merilla khiến không ít người mê đắm. Với khả năng bơi lội cừ khôi cùng diễn xuất có hồn, Kellerman đã tạo ra một nhân vật người cá xinh đẹp kinh điển cho các lớp thế hệ người đẹp vào vai này về sau.

2. The Little Mermaid (1989)

Cùng với Nàng Bạch Tuyết và Cinderella (Cô bé Lọ Lem), Nàng Tiên Cá Ariel trong bộ phim hoạt hình The Little Mermaid (1989) đã trở thành nhân vật biểu tượng của thương hiệu Disney. Ariel là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình The Little Mermaid (Nàng Tiên Cá), được phỏng theo truyện cổ tích của nhà văn Hans Christian Andersen.





The Little Mermaid là câu chuyện về nàng tiên cá sống dưới đại dương đem lòng yêu hoàng tử. Nàng rơi vào tình yêu say đắm với hoàng tử khi chàng đứng trên du thuyền thưởng lãm cảnh đẹp và đi qua vương quốc dưới nước Atlantica do cha nàng ngự trị, Để được biến thành người, Ariel đã chấp nhận đánh đổi giọng hát với mụ phù thủy và mỗi bước chân nàng đi sẽ đau đớn như hàng nghìn mũi kim chích vào.



Trái ngược với cái kết đầy bi kịch trong truyện, phiên bản phim hoạt hình của Nàng Tiên Cá lại có một kết thúc có hậu và hạnh phúc hơn. Bản thân Ariel cũng được phát triển theo một tích cách khác, sở hữu một cá tính mạnh với mái tóc bồng bềnh đỏ rực. Nàng cũng không cam chịu chấp nhận số phận mà chủ động đi tìm tình yêu của đời mình.

Nàng tiên cá được coi là tác phẩm đã mang lại một luồng sinh khí mới cho nghệ thuật hoạt hình chiếu rạp của Disney. Phiên bản hoạt hình này cũng giới thiệu rất nhiều các ca khúc nổi tiếng đã trở thành kinh điển như Under The Sea, Part of Your World…

3. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

Sự xuất hiện của những nàng tiên cá xinh đẹp và bí hiểm là một trong những nét hấp dẫn trong Cướp biển vùng Caribbean 4, bên cạnh tài diễn xuất ấn tượng của cặp siêu sao Johnny Depp và Penelope Cruz. Với vẻ đẹp thuần khiết cùng nhan sắc hút hồn, các mỹ nhân ngư khiến các nhân vật nam trong phim phải say đắm, Tuy vậy, đằng sau tiếng hát mê hồn cùng vẻ đẹp hoàn mỹ đó lại là một bí ẩn kinh hoàng, thách thức các thủy thủ mỗi khi đi qua vùng đại dương đó. Có thể nói, cuộc chiến giữa đội quân của thuyền trưởng Blackbeard (Ian McShane) và các nàng tiên cá chính là khoảnh khắc mà nhiều khán giả mong đợi nhất khi xem “bom tấn” Pirates of The Caribbean 4: On Stranger Tides.





Trong số các nàng tiên cá, nổi bật nhất chính là nhân vật Tamara do siêu mẫu Gemma Ward đảm nhận. Là nữ hoàng của đám tiên cá, Tamara rất được nể phục nhưng cũng là một nhân vật khiến thuyền trưởng Jack Sparrow (Johnny Depp) phải dè chừng. Mặc dù có rất ít đất diễn nhưng vẻ đẹp của cô đã làm sáng bừng cho cả bộ phim và để lại nhiều ấn tượng khó phai. Bên cạnh đó, các nàng tiên cá của Astrid Berges-Frisbey, Breanne Beth Berret, Daphne Joy và Jorgelina Airaldi đều gây ấn tượng bởi sự xinh đẹp và sắc sảo của mình.

4. Mỹ Nhân Ngư (2016)

Bộ phim Mỹ Nhân Ngư do “siêu hài” Châu Tinh Trì làm đạo diễn đã có một mùa phim Tết 2017 bội thu khi thống trị phòng vé với doanh thu kỷ lục. Phim là câu chuyện tình cảm của nàng người cá San San (Lâm Doãn) với một nhà tài phiệt giàu có. Bộ tộc người cá của nàng đứng trước mối đe dọa bị xóa sổ khi một tập đoàn bất động sản muốn cải tạo khu vực, đưa máy phát sóng siêu âm xuống đại dương để xua đuổi các loài sinh vật dưới nước. Đứng trước mối nguy, San San quyết tâm tiêu diệt kẻ đứng đầu tập đoàn – ông chủ điển trai Lưu Hiên (Đặng Siêu). Thế nhưng, nàng tiên cá ngây thơ chưa từng biết đến tình yêu lại bất ngờ rơi vào lưới tình của “kẻ thù”.





Mượn hình tượng mỹ nhân ngư, Châu Tinh Trì đã có cách thể hiện độc đáo khi xoáy sâu vào thực trạng ô nhiễm môi trường biển đang được cả thế giới quan tâm. Chất hài mang đậm bản sắc của “quái kiệt” họ Châu mang đến những tiếng cười thâm thúy, sâu cay nhưng không kém phần giải trí.

Bên cạnh đó, nhân vật tiên cá San San trong phim cũng gây ấn tượng mạnh mẽ qua diễn xuất của mỹ nhân sinh năm 1996 Lâm Doãn. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, “nàng thơ mới” của Châu Tinh Trì đã thể hiện tròn vai với nhiều biểu cảm đa dạng, và đặc biệt là tính cách ngây thơ, hậu đậu cùng vẻ ngoài mong manh tựa sương khói. Sau thành công của bom tấn Mỹ Nhân Ngư, nàng tiên cá Lâm Doãn ngay lập tức một bước thành sao, liên tục được góp mặt trong các tác phẩm điện ảnh tầm cỡ như Tây Du: Phục Yêu Thiên, và sắp tới là dự án Mỹ Nhân Ngư 2 vẫn do Châu Tinh Trì đảm nhiệm.

5. The Mermaid: Lake of the Dead (2018)

Trái ngược với hình ảnh ngây thơ, thuần khiết thường được đóng khung cho nhân vật nàng tiên cá, Mỹ Nhân Ngư trong The Mermaid: Lake of the Dead (tựa Việt: Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần) lại được biết đến với tính cách gian manh, quỷ quyệt cùng tạo hình kinh dị, xấu xí. Tác phẩm do đạo diễn Svyatoslav Podgaevskiy kể về vong hồn một cô gái trẻ chết đuối tại hồ cách đây nhiều năm đã trở thành nàng tiên cá quỷ quyệt.





Vào một ngày, ả đem lòng mê đắm chàng trai Roman và âm mưu dìm hôn thê của anh là Marina xuống đáy Hồ Tử Thần để chiếm đoạt Roman vĩnh viễn. Marina chỉ có một tuần để vượt qua nỗi sợ hãi với vùng nước tối và chống lại mỹ nhân ngư tử thần, trước khi bị biến thành một linh hồn ác quỷ khác.



Tạo hình tà ác của Tiên cá phiên bản kinh dị trong Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần đã gây ám ảnh bởi người xem. Vốn được biết đến với hình ảnh xinh đẹp, tốt bụng trong bộ phim hoạt hình của Disney, thế nhưng nhân vật Mỹ nhân ngư do đạo diễn Podgaevskiy tạo ra lại khiến khán giả phải choáng váng với diện mạo quỷ dữ cùng những mưu mô hắc ám để đạt được mục đích của ả.

Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp kể từ ngày 20/07/2018.

