Những bộ phim kinh dị gay cấn sẽ ra mắt vào cuối năm nay

1. The Mermaid: Lake of the Dead – Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần (ngày công chiếu: 20/07)

Sau thành công của những bộ phim kinh dị đạt doanh thu cao như Queen of Spades: The Dark Rite (Lời Nguyền Con Đầm Bích) và The Bride (Cô Dâu Ma), đạo diễn trẻ Svyatoslav Podgaevskiy tiếp tục ra mắt tác phẩm cùng thể loại mang tên The Mermaid: Lake of the Dead (Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần). Ngay từ khi mới tung ra hình ảnh đầu tiên, tạo hình nàng tiên cá trong phim đã khiến khán giả choáng váng với diện mạo quỷ dữ.





Mỹ Nhân Ngư: Hồ Tử Thần kể về một cô gái trẻ không may bị chết đuối và trở thành Tiên cá hắc ám nơi Hồ Tử Thần. Trải qua hàng trăm năm, Tiên cá đem lòng yêu Roman và âm mưu giữ anh lại ở vương quốc chết chóc dưới nước. Để vĩnh viễn chiếm đoạt Roman, ả âm mưu dìm chết Marina – hôn thê của Roman – xuống đáy hồ. Chỉ có một tuần, Marina sẽ phải chiến đấu với tiên cá quỷ quyệt để giành lại người cô yêu.



Phim ra rạp Việt Nam vào ngày 20-7 tới. Trước đó khi chiếu ra mắt tại Nga, bộ phim được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và giới phê bình.

2. Down a Dark Hall

Down a Dark Hall (Hành Lang Bí Ẩn) kể về Kit Gordy (Kit Gordy (AnnaSophia Robb) - cô gái trẻ bị cho là có tính cách thất thường, hư hỏng, bị mẹ gửi đến một trường nữ sinh để cải tạo. Tại đây, Kit phải chịu sự quản lý của bà hiệu trưởng lập dị, hà khắc Madame Duret (Uma Thurman). Trong khi khám phá hành lang của trường, Kit cùng các bạn cùng lớp của cô đã vô tình phát hiện ra những bí ẩn huyền bí ẩn giấu tại ngôi trường này bấy lâu nay, cùng một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện đe dọa tính mạng của các cô gái trẻ.





Nữ văn sĩ Mỹ Stephenie Meyer, tác giả bộ truyện ăn khách Chạng vạng, đã mua bản quyền làm phim cuốn tiểu thuyết kinh dị Down a Dark Hall của nhà văn Lois Duncan để đưa cuốn truyện này lên màn bạc. Tác phẩm còn đánh dấu màn tái xuất của nữ minh tinh Uma Thurman sau 3 năm vắng bóng với làng điện ảnh.



3. Slender Man

Slender Man là phim kinh dị siêu nhiên do Sylvain White đạo diễn, xoay quanh nhân vật hư cấu cùng tên do blogger Eric Knudsen nghĩ ra và truyền bá trên Internet. Những bức ảnh đen trắng miêu tả Slender Man là một thực thể cao lớn, gầy nhẳng, khuôn mặt vô diện mang một màu trắng toát và chuyên đi bắt cóc trẻ em.





Bộ phim điện ảnh mới của Sylvain Whie gợi nhắc sự kiện đẫm máu xảy ra cách đây 4 năm và nghi ngờ có dính dáng đến Slender Man. Theo đó, một nhóm các cô gái thực hiện nghi thức để bóc mẽ thực thể thần bí kia, tuy nhiên những sự việc kinh dị liên tiếp xảy ra khi một người trong nhóm mất tích bí ẩn. Đoạn trailer phim cũng tiết lộ cách thức Slender Man chiếm lĩnh tâm trí con người và biến họ trở thành kẻ phục dịch cho ý muốn của hắn.



4. The Nun

Do đạo diễn Corin Hardy thực hiện, The Nun là câu chuyện về nguồn gốc ác ma Valak từng xuất hiện trong The Conjuring 2 (2016). Dưới nhân dạng một ma sơ, Valak đã tạo nên hiện tượng kinh hoàng trên màn ảnh rộng, giúp The Conjuring 2 lập kỷ lục phần phim có doanh thu cao nhất trong loạt phim kinh dị cùng tên, dù được sản xuất với kinh phí vô cùng khiêm tốn. Valak sau đó xuất hiện trở lại trongThe Conjuring 3 (2017), hé mở những câu chuyện về xuất thân đầy bí ẩn của nhân vật rùng rợn này.





Ăn theo tên tuổi của Valak, hãng Warner Bros cho ra mắt bộ phim ngoại truyện The Nun, do đạo diễn Corin Hardy thực hiện. Tác phẩm lấy bối cảnh một tu viện thuộc Romania năm 1952, trước những sự kiện diễn ra trong The Conjuring và Annabelle. Đặc biệt, The Nun tập trung vào nhân vật ác ma Valak cùng câu chuyện tìm về quá khứ ở tu viện tạo nên nguồn cơn của ác quỷ này.



5. Halloween

Tượng đài phim kinh dị năm 1968 đã quay trở lại màn ảnh rộng, hứa hẹn sẽ hé mở cho khán giả hồi kết của cuộc chạm trán giữa Laurie Strode và tên sát nhân trong chiếc mặt nạ trắng Michael Myers – kẻ đã ám ảnh cuộc đời cô suốt nhiều thập kỷ kể từ lúc hắn trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần. Bỏ qua các câu chuyện của các phần trước đó, Halloween phiên bản 2018 sẽ tiếp nối câu chuyện của bộ phim đầu tiên với mốc thời gian là 40 năm sau.





Halloween mở màn với một nhóm người đến để tìm hiểu thêm thông tin về Michael Myers - kẻ bệnh hoạn đã giết 3 thiếu niên vào năm 1978. Câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn khi Myers thoát khỏi sự giam giữ, lấy lại được mặt nạ màu trắng của mình và tìm cách trả thù.



Điểm nhấn đặc biệt của Halloween lần này chính là sự trở lại của nữ minh tinh đã gắn liền với tên tuổi của bộ phim - Jamie Lee Curtis. “Cha đẻ” của siêu phẩm kinh dị năm 1978 - John Carpenter, cũng sẽ tái xuất với vai trò điều hành sản xuất và đảm nhiệm vị trí cố vấn sáng tạo, cùng với nhà sản xuất phim kinh dị hàng đầu trên màn ảnh rộng Jason Blum (Get Out, Split, The Purge, Paranormal Activity).

Halloween dự kiến sẽ công chiếu tại Mỹ vào ngày 19-10 năm nay.

6. Suspiria

Được làm lại từ bộ phim gốc năm 1977, dự án phim kinh dị Suspiria của đạo diễn Luca Guadagnino là một trong những tác phẩm đáng mong chờ nhất năm. Ngay từ khi mới được chiếu thử, Suspiria 2018 đã thu hút sự chú ý từ công chúng bởi mức độ bạo lực, u ám xen lẫn gay cấn. Thậm chí, một “quái kiệt” của các bộ phim dị biệt đến khác người là đạo diễn Quentin Tarantino cũng phải rơi nước mắt vì xúc động sau khi xem xong phim.





Được thực hiện bởi đạo diễn Luca Guadagnino - người đứng sau thành công vang dội của tác phẩm tình yêu đồng tính Call Me By Your Name, Suspiria bản remake kể về một cô gái trẻ tên Suzy Bannion (Dakota Johnson) đến xin học tại một học viện ballet danh tiếng nhưng nằm ở vùng hẻo lánh của nước Đức. Tuy nhiên khi vào trường, cô nhanh chóng phát hiện ra những bí mật đen tối ẩn dưới nơi này và cả những cái chết bí ẩn tại đây.



Suspiria quy tụ dàn diễn viên tài năng của Hollywood như Tilda Swinton, Dakota Johnson, Chloë Grace Moretz cho đến Jessica Harper (nữ chính trong Suspiria bản gốc).

7. The House That Jack Built

Không làm phim gây tranh cãi thì không phải là Lars Von Trier. Bốn năm sau hai phần phim về căn bệnh nghiện tình dục Nymphomaniac, đạo diễn người Đan Mạch tiếp tục thử thách sức chịu đựng của khán giả với The House That Jack Built, tác phẩm tâm lý kinh dị kể về một kẻ giết người hàng loạt tên Jack. Hắn ra tay trong suốt 12 năm với niềm tin rằng mình không thể bị trừng phạt.





Tuy vậy, những cảnh máu me “nặng đô” của The House That Jack Buit đã vấp phải ý kiến trái chiều của cả giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Khi được công chiếu ở Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5 vừa qua, hơn 100 khán giả đã phải “bỏ chạy” khỏi rạp sau nhiều cảnh quay ghê rợn nối tiếp nhau, trong đó nhiều người tỏ vẻ kinh hãi. Mặc dù “đứa con tinh thần” của Lars Von Trier vấp phải nhiều ý kiến phản đối, nhiều nhà phê bình vẫn dành cho bộ phim và vị đạo diễn nhiều lời khen về nghệ thuật khắc họa tâm lý kẻ sát nhân và đề ra quan điểm táo bạo về triết lý nhân sinh.



