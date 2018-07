Cộng đồng LGBT khiến Scarlett Johansson bỏ vai diễn

Rub & Tug là một bộ phim tiểu sử dựa trên câu chuyện có thật về Dante Tex Gill, một phụ nữ đứng đằng sau các đường dây mai dâm và mát xa tại Pittsburgh vào những năm 70-80 tại Mỹ. Khi Scarlett Johasson vừa được thông báo sẽ vào vai chính đã tạo nên một làn sóng phản đối cực kỳ mạnh mẽ.

Họ cho rằng bộ phim chỉ nên được đóng bởi một người chuyển giới thật vì bản thân Dante tuy sinh ra là phụ nữ về mặt sinh học nhưng luôn nhận mình là đàn ông. Scarlett tất nhiên cũng cảm thấy rất bực bội vì vấn đề này và đã có nhiều lời phản hồi khá gay gắt nhưng cuối cùng cô đành vào rút khỏi dự án vào ngày 13/7.

Để làm rõ vấn đề này thì theo thông tin của nhiều trang báo lớn, Dante Tex Grill thực chất không hề là người chuyển giới mà chỉ đơn thuần muốn được công nhận là đàn ông.Những hành vi bất hợp pháp của Dante thường được thực hiện bởi những gã đàn ông thời bấy giờ và bà ta muốn tất cả mọi người xung quan phải xem mình là một người đàn ông thực thụ. Vấn đề ở đây tức là bản thân Dante không hẳn muốn chuyển giới về mặt thể lý như nhiều người suy nghĩ và việc chọn một người chuyển giới hay đồng tính hoàn toàn không cần thiết.

Dante ngoài đời thực

Tuy nhiên điều sai lầm của Scarlett là cô đã nói với đám đông giận dữ rằng những nam diễn viên dị tính như Jeffrey Tambor, Jared Leto và Felicity Huffman đều đóng vai những phụ nữ chuyển giới và đạt được thành công. Và những kẻ chống đối kia lại cho rằng Scarlett đang rất thèm muốn các giải điện ảnh vì bản thân các diễn viên cô liệt kê đều đã nhận được đề cử hoặc giải thưởng cho vai diễn chuyển giới.

Điều tình cờ là chính đạo diễn Rupert Sanders, đạo diễn của Rub & Tug đã cùng với Scarlett nhận phải chỉ trịch nặng nề tương tự vào năm ngoái trong Ghost in The Shell. Nguyên nhân là nhân vật Major trong phim bản thân là một người Nhật Bản nhưng lại chọn Scarlett là một diễn viên Mỹ thuần túy và các fan cho rằng Hollywood cố tình tẩy chay các diễn viên da màu để câu kéo khán giả Âu Mỹ. Kết quả là phim lỗ rất nặng và bản thân phim cũng rất hời hợt, nông cạn so với bản gốc. Scarlett Johasson trong phim thì bị xem là một bình hoa di động không hơn không kém.

Song song với thời điểm này thì bộ phim riêng về Black Widow cũng đã ấn định vai trò đạo diễn cho Cate Shortland. Nếu việc ra mắt Black Widow và Rug & Tug quá gần nhau sẽ dẫn đến việc báo chí có thể khai thác vai diễn đầy tranh cãi kia. Chắc chắn Rug & Tug có nội dung nhiều chiều sâu hơn Black Widow nhưng doanh thu có thể cũng sẽ rất thấp.

Việc để một diễn viên sắp xuất hiện trong bom tấn lại bị cho là không đem về doanh thu hiệu quả sẽ là bất lợi cho Marvel với các nhà đầu tư sau này. Cả Scarlett chắc hẳn cùng còn bài học đau đớn của Ghost in The Shell năm ngoái nên việc cô rút khỏi Rug & Tug cũng là điều dễ hiểu.

Bài toán khó lúc này được để lại cho Rupert Sanders. Diễn viên ngôi sao đã ra đi, đám đông thì đang giận dữ đòi một diễn viên chuyển giới hoặc đồng tính vào vai chính. Hollywood hiện nay chưa có một diễn viên đồng tính hay chuyển giới nào thật sự được coi trọng.

Rupert liệu sẽ cố gắng tìm được người thay thế đúng như cộng động LGBT muốn hay sẽ vẫn quyết tâm làm phim với một nữ diễn viên dị tính hoăc tệ hơn là bỏ hẳn dự án? Thật đáng tiếc cho Scarlett Johasson, cô đã bị chính những khán giả của mình vùi dập đi mong muốn thay đổi hình ảnh bản thân sau khi gắn bó quá lâu với các vai đả nữ.

