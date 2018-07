Những 'siêu thú' nào sẽ oanh tạc màn ảnh rộng 2018?

Lịch sử điện ảnh từ xưa đến nay luôn là cuộc hành trình mang đậm dấu ấn của những kẻ to xác: từ thuở khai sinh dòng phim quái vật (monster movie) với King Kong 1933 của đạo diễn Merian C. Cooper cho đến bước đột phá trong kỹ thuật làm phim với công nghệ CGI đến từ Jurassic Park (1993) của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg. Từ đó đến nay, dòng phim quái vật luôn giữ nguyên sức hút và đưa khán giả vào những cuộc hành trình thách thức trình độ kỹ xảo điện ảnh và trí tưởng tượng của con người.

Năm 2018 cũng không nằm ngoài vòng biến hóa của điện ảnh. Cùng điểm lại những bộ phim về những “quái vật kỳ vĩ” đã được mang lên màn ảnh rộng trong nửa đầu năm qua và những “tên tuổi” mới trình làng dự kiến “gây bão” trong thời gian tới.

Siêu thú đột biến gen đại chiến giữa lòng Chicago đổ nát - Rampage

Nửa đầu năm 2018, những siêu thú đột biến gen trong Rampage chính là một trong những chủ đề được khán giả đại chúng nhắc đến nhiều nhất. Bộ phim quy tụ sự xuất hiện của anh hùng cơ bắp The Rock và dành tặng khán giả combo hỗn chiến 3 siêu thú đối đầu chỉ trong 1 bộ phim. Mặc dù được chuyển thể từ trò chơi game những năm 80 của thời đại trước, Ramapge không vì thế trở nên lỗi thời mà vẫn tạo được sức hút giữa “rừng phim” chuyển thể từ những trò chơi game đương đại.



Gorilla với cơn thịnh nộ đáng sợ có thể bật tung lồng thép







Rampage là đại chiến giữa Gorilla lưng bạc khổng lồ Geogre, cá sấu siêu bạo chúa Lizzie và sói Ralph cao tận 9 mét và … hẳn là còn biết bay. Do một tai nạn tàu không gian bất ngờ, các sinh vật bình thường này bỗng chốc hóa thành những siêu thú có kích thước khổng lồ và vô cùng hung hãn. Chỉ sau một đên, chú gorilla Geogre bỗng “lớn nhanh như thổi” và to bằng cả một cái nhà. Bộ phim còn mang đến những phân cảnh đặc sắc mà kể cả trong những tưởng tượng bay bổng siêu thực nhất, khán giả cũng không ngờ có ngày con sói nơi rừng sâu lại có thể đột biến chiều cao lên đến 9 mét và chỉ cần một cú nhảy là có thể tóm gọn chiếc trực thăng hoặc … tung cánh để bay. “Trùm cuối” gây sốc nhất phim chắc chính là Lizzie dù là cá sấu nhưng sở hữu kích thước của khủng long thời xưa.

Tâm điểm của bộ phim còn là sự xuất hiện của “anh hùng Hollywood” The Rock. Sau Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger và Sylvester Stallone… The Rock dần trở thành anh hùng màn ảnh với cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh ưu việt và bảo chứng cho những bom tấn hành động như Central Intelligence, loạt phim Fast and Furious, Jumanji: Welcome to the Jungle, … Trong phim, The Rock vào vai nhà sinh vật học Davis Okoye cũng là người bạn của chú gorilla Geogre. The Rock quyết tâm cứu người bạn của mình trước nguy cơ đánh mất bản thân và gây nên hiểm họa chết người.

Đạo diễn Brad Peyton đã khéo léo bày cho khán giả bàn tiệc “siêu thú đại chiến” vốn là món ăn khoái khẩu, lôi kéo The Rock và làm nên những kỹ xảo sống động đã giúp cho bộ phim nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả và thu về thành tích phòng vé khả quan toàn cầu.

Khủng long khổng lồ trở lại - Jurassic World: Falling Kingdom

Xuất hiện lần đầu tiên và làm choáng ngợp cả thế giới vào năm 1993, bộ phim về những chú khủng long cổ đại tồn tại giữa thế giới thực của đạo diễn Steven Spielberg từ lâu đã trở thành một biểu tượng không thể phai nhòa của văn hóa đại chúng (pop culture). Giữa nền điện ảnh phát triển vượt bậc của thế kỷ 21, hãng Universal đã tham vọng mang những chú khủng long huyền thoại này quay trở lại màn ảnh với Jurassic Wolrd (2015) và thu được thành tích phòng vé khổng lồ. Thừa thắng xông lên, phần tiếp theo của loạt phim này đã được trình làng khán giả vào tháng 6 vừa qua.





Bối cảnh chính của Jurassic World: Falling Kingdom là hòn đảo Isla Nublar – nơi nương náu của rất nhiều khủng long sau tai họa khủng khiếp tại công viên trong Jurassic World năm nào. Trước sự trỗi dậy hoạt động của ngọn núi lửa trên đảo, một cuộc giải cứu khủng long đầy hiểm nguy được thực hiện bởi Chris Pratt cùng người tình màn ảnh Bryce Dallas Howard đã được tiến hành …

Đáp lại sự kỳ vọng của khán giả, bộ phim đã gây ấn tượng với tông màu kinh dị ngay từ những giây mở màn đầu tiên, cho đến khung hình tẩu thoát hoành tráng của “rừng khủng long” kinh điển của những thước phim cũ, hay hình ảnh xúc động của chú khủng long cổ dài mãi mãi bị bỏ lại trên hòn đảo, ... Một lần nữa, vì những thước phim như Jurassic World: Falling Kingdom mà con người chợt trở nên vô cùng nhỏ bé trước thế giới tự nhiên và con tạo xoay vần. Mặc dù nhận được không ít ý kiến trái chiều về mạch phát triển bộ phim và tuyến nhân vật thiếu chiều sâu, Jurassic World: Falling Kingdom vẫn là một trong những bom tấn màn ảnh lớn nhất mùa hè năm 2018 và đưa khán giả về với tuổi thơ cùng tượng đài điện ảnh bất hủ.

Megalodon sát thủ đại dương khổng lồ gây kinh hãi – The Meg



Nhắc đến “sát thủ đại dương”, có lẽ những khán giả yêu thích dòng phim kinh dị vẫn luôn nhớ đến hình ảnh những con cá mập khổng ăn thịt người trong bộ phim Jaws (1975) của nhà làm phim đại tài Steven Spielberg. Thế nhưng bạn có biết rằng, vẫn còn đó một kẻ săn mồi dưới lòng biển xanh còn to lớn và đáng sợ hơn gấp nhiều lần những chú cá mập trong Jaws.



Đó chính là siêu cá mập megalodon – kẻ săn mồi đại dương to lớn nhất hành tinh với chiều dài trên 22 mét, to gấp 4 lần cá mập trắng lớn, tấn công với tốc độ 41 m/s và bao trọn lực cắn lên tới 18 tấn, đủ để nghiền nát bất kì thứ gì trong tầm ngắm. Sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của siêu cá mập megelodon đã trở thành nguồn cảm hứng để những nhà làm phim làm nên bom tấn The Meg – Cá Mập Siêu Bạo Chúa, tác phẩm sẽ được trình làng khán giả trong tháng 8 sắp tới đây.





Sau một hiện tượng thiên nhiên đáng ngờ xảy ra, megalodon - sinh vật tưởng chừng như có “giấc ngủ ngàn thu” dưới lòng đại dương bỗng dưng hồi sinh và trở thành mối hiểm họa cho những con tàu thủy thủ và cả khu vực bãi biển. The Meg – Cá Mập Siêu Bạo Chúa kể về cuộc đối đầu trực diện với megalodon của một đội chuyên gia giải cứu dẫn đầu bởi Jonas Taylor tại vùng biển Mariana - khu vực biển sâu nhất Trái Đất. Liệu có cơ may nào để đội chuyên gia đánh bại megalodon khi không chỉ có một mà rất nhiều siêu cá mập đã được hồi sinh?



Bộ phim có sự tham gia của siêu sao hành động Jason Statham. Nổi tiếng với chiếc đầu trọc đặc trưng, cơ cắp cuồn cuộn và những cảnh quay hành động xuất thần qua loạt phim The Transporter (2002, 2005, 2008). Death Race (2008), loạt phim The Expendables (2010, 2012, 2014), Fast and Furious, … Jason Statham lần này sẽ còn chiến đấu hoành tráng hơn khi mở rộng phạm vi đến cả đại dương bao la để đối đầu kẻ thù to lớn nhất từ trước đến giờ - megalodon. Bom tấn mùa hè 150 triệu đô này còn quy tụ dàn sao hùng hậu xuất hiện bên cạnh Jason Statham như ảnh hậu Trung Quốc Lý Băng Băng, gương mặt có vẻ đẹp kết hợp giữa Angelina Jolie và Justin Bieber - Ruby Rose, Winston Chao, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Robert Taylor, … The Meg được đạo diễn bởi Jon Turteltaub (National Treasure, The Sorcerer’s Apprentice) và dựa trên kịch bản của biên kịch nổi tiếng James Vanderbilt (Zodiac, The Amazing Spider-Man). Với nội dung hấp dẫn và sự xuất hiện của Jason Statham, bộ phim về cá mập siêu bạo chúa megalodon được dự đoán sẽ trở thành “kẻ khổng lồ” phòng vé tháng 8 này mà khán giả không thể bỏ lỡ.



Godzilla: King of the Monsters

Đã hơn nửa thế kỷ kể từ lần đầu tiên được đưa lên màn ảnh, Godzilla vẫn luôn là một trong những tượng đài bất hủ của văn hóa đại chúng và giữ vững danh xưng “vua của mọi quái vật”. Sau những lần “thay da đổi thịt” dưới tay các nhà làm phim Hollywood và Nhật Bản, Godzilla đã trải qua không biết bao nhiêu phiên bản ấn tượng và sắp sửa lại tiếp tục oanh tạc phòng vé với màn trở lại trong Godzilla: King of the Monsters.

Tại sự kiện kiện Comic-Con San Diego vừa qua, trailer đầu tiên của siêu phẩm này đã hé lộ phần hậu truyện của Godzilla (2014) 4 năm trước. Bộ phim sẽ là cuộc đụng độ giữa các thành viên tổ chức Monarch với những quái thú khổng lồ. Khi những quái vật huyền thoại trỗi dậy để tranh giành quyền lực tối cao thống trị thế giới, loài người sẽ phải đấu tranh như thế nào để giành lấy sự sống …? Đảm nhiệm vị trí đạo diễn lần này là Michael Dougherty thay cho Gareth Edwards của Godzilla phần trước. Sau Godzilla (2014) và Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of Monsters là tác phẩm thứ ba thuộc vũ trụ MonsterVerse do Legendary và Warner Bros. sáng tạo.





Dù chỉ là một đoạn trailer dài vài phút, thế nhưng Godzilla đã làm cho các fan hâm mộ phát sốt với những màn tấn công hoành tráng và có sự xuất hiện thêm của hẳn 4 quái thú. Đầu tiên phải kể đến là King Ghidorah - con rồng khổng lồ sở hữu ba chiếc đầu đầy hung dữ xuất hiện khi được bao phủ bởi một khối băng lạnh. Kế đến là chú khủng long Rodan thức tỉnh từ miệng núi lửa.

Không thể kể đến chú sâu bướm khổng lồ sống bằng năng lượng hạt nhân - Mothra – chuyên chiến đấu cho sự cân bằng của thiên nhiên. Đoạn trailer cũng làm khán giả mãn nhãn với hình ảnh Godzilla ngửa mặt lên và bắn ra tia Atomic thắp sáng màn đêm và sự xuất hiện của ngôi sao Stranger Things - Millie Bobby Brown. Với tận 4 siêu quái vật trong tay, bộ phim sẽ tạo nên một trận đánh kinh thiên động địa với quy mô chưa từng thấy trên màn ảnh. Cùng tham gia trong phần phim này là ngôi sao Vera Farmiga và Kyle Chandler, cùng với Ken Watanabe, Sally Hawkins và “bóng hồng” điện ảnh Trung Quốc Chương Tử Di.



Xem thêm bài viết đề xuất: