A Quiet Place có thể tranh cử giải Oscar 2018?

Bộ phim kinh dị của đạo diễn John Krasinski đã giành được 95% Rotten Tomatoes, một con số kỷ lục dành cho phim kinh dị trong năm 2018. Đáng ngạc nhiên hơn đây mới chỉ là phim đầu tay của Karsinski với tư cách đạo diễn và anh đã được nhanh chóng được bật đèn xanh cho phần 2 đồng thời hãng cũng đang vận động hành lang để đưa phim vào danh sách đề cử cho Oscar năm sau.

Cụ thể hơn theo tờ The Hollywood Reporter, những thông cáo báo chí về cả Krasinski và Emily Blunt đã được phát hành rất nhiều trong thời gian gần đây. Các công ty truyền thông cũng nhận được các lá thư kèm theo bản DVD của bộ phim cùng danh sách những bình luận tích cực của các nhà phê bình. Bức thư bắt đầu bằng việc nói đến mùa giải thưởng sắp tới và xin mọi người hãy nhớ đến đoàn phim khi mùa giải bắt đầu diễn ra. Phần còn lại của lá thư có bao gồm một đoạn giới thiệu xúc động về bộ phim:

“Mặc dù bộ phim được xem là một tác phẩm kinh dị đáng sợ đến từng tế bào thần kinh, Krasinski hoàn toàn không có ý định thực hiện bộ phim này chỉ vì sự sợ hãi. Anh ấy muốn nó mang đến một thông điệp về gia đình trên khắp mọi nơi. Đây là “bức thư tình” được gửi tới những cô con gái của anh. Anh ấy đã thể hiện một cách trực quan cảm giác cảm giác được làm cha mẹ và sự và cách mà cha mẹ sẽ bảo vệ con cái tới tận cùng như thế nào.”

Mùa giải thưởng sẽ là thời điểm tất bật cho các phóng viên và những người trong đoàn làm phim đã dành hết công sức cho các dự án của họ. Mục đích của việc vận động này là khiến cho bộ phim của các nhà phát hành được nhiều phóng viên, các nhân vật ảnh hưởng trong các tổ chức nghệ thuật biết đến nhiều nhằm tạo ấn tượng tốt đồng thời giúp cho phim dễ dàng nhận được cảm tình hơn khi vào các lượt bình chọn nội bộ.

Thời điểm này có vẻ khá sớm để A Quiet Place bắt đầu chiến dịch vận động tuy nhiên cũng chính thời điểm này năm ngoái Get Out đã thực hiện chiến dịch để trở thành bọ phim đầu tiên có mặt trong danh sách đề cử Oscar. Điểm thú vị là Get Out cũng là bộ phim đầu tay của đạo diễn Jordan Peele và đã xuất sắc giành được tượng vàng ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Cả Get Out và A Quiet Place đều là phim làm trên kịch bản gốc, cả hai đều là phim kinh dị được giới phê bình lẫn khán giả đón nhận nồng nhiệt. Còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì nhưng khả năng A Quiet Place xuất hiện trong danh sách đề của Oscar là rất lớn chưa kể đến diễn xuất cực kỳ xuất sắc của Emily Blunt khi thể hiện cảm xúc ấn tượng dù rất ít câu thoại.