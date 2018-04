Trồng mãng cầu hoàng hậu công nghệ cao, 180.000 đồng/kg

Nói về việc áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại HTX Tân Thành, ông Lê Phong Hải (chuyên gia nghiên cứu nông nghiệp tỉnh Long An), cho biết: Mô hình công nghệ cao ở đây được hiểu là quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn công nghệ cao và mô hình sản xuất công nghệ cao. Với HTX Tân Thành, trước tiên, chúng tôi tư vấn, định hướng các xã viên hiểu đúng về quy trình sản xuất an toàn, sau đó tiến tới sẽ nâng cao quy trình canh tác lên theo hướng công nghệ cao, đơn cử như giống cây trồng được lựa chọn giống mới và ươm trồng hữu cơ ngay từ nhỏ, để cây khỏe mạnh; với phân bón, dùng phân an toàn, phân hữu cơ, kết hợp các chế phẩm sinh học để chăm sóc quả. Thêm vào đó tận dụng hệ thống tưới tự động, giảm thiểu sức lao động. Từ đó giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu các rủi ro từ sâu bệnh, thời tiết…