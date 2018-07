Đội bóng Lợn rừng kể lại ký ức trong hang

Buổi họp báo được kiểm soát chặt chẽ Trước cuộc họp báo diễn ra vào lúc 6 giờ chiều (giờ địa phương), The Guardiancho biết những cậu bé cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với truyền thông sẽ tham gia vào buổi họp báo. Và tất cả 12 cầu thủ nhí đã xuất hiện trước báo chí với hàng trăm câu hỏi được gửi đến các em. Các đoạn video trực tiếp cho thấy các em xuất hiện với tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần tốt. Các nhà chức trách Thái Lan hy vọng rằng cuộc họp báo sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thông tin khổng lồ của giới truyền thông về câu chuyện mà các cầu thủ nhí đã trải qua. Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Sansern Kaewkamnerd nói rằng: “Chúng tôi muốn giảm sự tò mò của công chúng. Chúng tôi sắp xếp cuộc họp báo để sau đó các cậu bé có thể quay lại cuộc sống thường nhật của họ”. Tuy nhiên, các nhà chức trách Thái Lan cũng bày tỏ sự lo lắng việc nổi tiếng đột ngột cùng với sự tiếp cận của báo chí có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ nhí. Thế nên cuộc họp báo được quản lý rất cẩn trọng. Câu hỏi của các PV được kiểm tra bởi các chuyên gia tâm lý và chỉ chọn những câu hỏi được chấp thuận mới chuyển đến một nhà chức trách để hỏi các cậu bé. Theo The Guardian, việc kiểm soát câu hỏi chặt chẽ này cũng đồng nghĩa với việc các cậu bé không phải trả lời những câu hỏi đầy tranh cãi, ví dụ việc tỉ phú công nghệ Elon Musk đề xuất dùng tàu ngầm mini để giải cứu các cậu bé - sau đó ông bị chỉ trích lợi dụng cơ hội quảng bá thương hiệu, khi việc đưa tàu ngầm mini vào hang về cơ bản là bất khả thi. Một bác sĩ tham gia buổi họp báo đã nói rằng việc các cậu bé được đảm bảo bên cạnh đoàn tụ với gia đình là rất quan trọng, kêu gọi truyền thông đừng quấy rầy các em. Một chuyên gia tâm lý học nói rằng việc làm phiền các em sẽ lấy đi cơ hội trở về một cuộc sống bình thường của các cầu thủ nhí. Đi tu tưởng nhớ người hùng Saman Kunan Một bức ảnh của người hùng Kunan với dòng tin nhắn của các thành viên trong đội bóng cũng được đưa đến buổi họp báo hôm qua, sau đó gửi lại cho gia đình của ông Kunan. “Cháu muốn nói lời cảm ơn đến chú (Kunan)” - một cậu bé nói. Trong khi một thành viên khác bày tỏ “từ tận đáy lòng, cháu xin cảm ơn chú”. Huấn luyện viên Ake cũng xác nhận thông tin cả đội bóng sẽ tham gia khóa tu ở Wat Phra That Doi Suthep, một khu đền chùa nổi tiếng linh thiêng nhất ở miền Bắc Thái Lan, nhằm bày tỏ lòng biết ơn và tiếc thương với cựu đặc nhiệm Kunan. Thường thì các khóa tu chỉ dành cho nam thanh niên ngoài 20 tuổi nhưng các cậu bé đội Lợn rừng sẽ được tham gia. Điều này không phải hiếm ở đất nước có đến 90% người dân theo Phật giáo. Các cậu bé không phải tu như những tăng ni hết cả cuộc đời mà chỉ tham gia vài năm.