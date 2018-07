Người hùng Saman Kunan sẽ mãi trong tim mọi người

Khoảng 7 giờ tối hôm qua, thế giới đã “vỡ òa” khi tin tức về việc tất cả 13 thành viên đội bóng đã được cứu thoát ra khỏi hang truyền đi khắp toàn cầu.

Cùng thời điểm đó, đội đặc nhiệm SEALs thốt lên “Hooyah” trên Facebook bày tỏ sự vui mừng khôn siết khi xác nhận thông tin trên. Dẫu vậy, nhiều người nhìn nhau và cùng nghĩ về một niềm vui chưa trọn vẹn.



Niềm vui không trọn vẹn

Vào tối thứ 5 tuần trước, hạ sĩ Saman Kunan, 38 tuổi, một tình nguyện viên và một cựu đặc nhiệm SEALs Thái Lan, đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.



Saman Kunan, thợ lặn không may thiệt mạng trong quá trình giải cứu đội bóng nhí. Ảnh: Facebook/Saman Kunan.

Trong một nỗ lực đem các bình dưỡng khí để cung cấp oxy cho các thành viên đội bóng và nhóm giải cứu, hạ sĩ Kunan đã không còn đủ oxy để hoàn thành tuyến đường trở lại cửa hang của mình.

Ông rơi vào trạng thái bất tỉnh khi cách cửa hang khoảng 1,5km. Đồng đội của ông đã tìm mọi cách để hồi sức cho ông nhưng không thành công.

Cung cấp oxy cho đội bóng và các nhân viên trong hang là tối quan trọng. Sự hiện diện của hàng trăm nhân viên cứu hộ làm việc không biết mệt mỏi trong thời gian qua là một trong những nguyên nhân khiến lượng oxy suy giảm.

Theo lời ông Chalongchai Chaiyakham, phó chỉ huy quân đội tại hiện trường cùng ngày, lượng oxy trong hang còn khoảng 15%, trong khi mức độ bình thường trong không khí là 21%. Điều này đã khiến cho công việc càng phải tiến hành gấp rút hơn, trước khi mùa trăng tròn đến khiến thủy triều tiếp tục dâng cao và làm giảm lượng oxy thêm nữa.

"Chúng tôi sẽ không để anh ấy hy sinh vô ích. Chúng tôi sẽ tiếp tục," chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, ông Apakorn Yuukongkaew nói với báo chí không lâu sau đó, và đúng là họ đã thành công.

Cả thế giới sẽ ghi nhớ công lao của ông

Trả lời phỏng vấn BBC, cha của anh Saman, ông Wichai nói rằng mình rất tự hào về con trai của mình, trong khi người vợ của anh, chị Waleeporn vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận được tin dữ.

Hạ sĩ Saman đã rời lực lượng đặc nhiệm hải quân vào năm 2006 để nhận chức Sĩ quan cứu nạn khẩn cấp tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok. Mặc dù vậy, ngay khi vừa nghe tin về đội bóng nhí mất tích, ông đã liền tình nguyện gia nhập lực lượng giải cứu của hải quân.

Sáng ngày thứ 6, các quân nhân SEALs Thái Lan đã nghẹn ngào tiễn đưa người người đồng đội cũ của mình, khen tặng ông là một “người lính tinh nhuệ và là một vận động viên ba môn phối hợp cừ khôi”.

Trong lời chia buồn của mình, họ "trách" ông rằng “đã rời bỏ nhiệm vụ khi khắp cả nước đang rất cần một thợ lặn lành nghề như ông. Cống hiến và nỗ lực của ông sẽ luôn ở mãi trong tim mọi người.”

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã tuyên bố, hạ sĩ Saman Kunan sẽ nhận được tang lễ theo nghi thức long trọng nhất của quân đội, dưới sự hậu thuẫn của hoàng gia.



Thi hài cựu đặc nhiệm được đoàn xe quân sự hộ tống trên hành trình về quê. Ảnh: BANGKOK POST

Người phán ngôn quân đội, thiếu tướng Chetta Jaipiem cho biết, hải quân sẽ tìm cách truy phong nâng quân hàm cho hạ sĩ Saman; thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cũng đã gửi điện chia buồn sâu sắc về tai nạn liên quan đến cái chết của ông.

Sự quả cảm của ông cũng đã được toàn thể các tờ báo lớn uy tín thông báo rộng rãi với thế giới, từ các tờ báo lớn như BBC, the Guardian, the Sun, the Mirror ở Anh, leParisian của Pháp, the Straightimes ở Singapore, đến tận tờ Debate ở Mexico, eldiario ở Tây Ban Nha .v.v. Các từ khóa được người dùng sử dụng để tưởng nhớ đến nghĩa cử cao cả của ông hiện cũng đang được lan truyền khắp các mạng xã hội.

Đội bóng đá AS Roma (Ý) hôm qua viết rằng: "Tin tức bóng đá tuyệt vời nhất của mùa hè năm nay chính là tất cả 12 thành viên đội bóng nhí Thái Lan và huấn luận viên của họ đã được giải cứu sau khi mắc kẹt trong một hang động suốt hai tuần. Chúng tôi bày tỏ sự chia sẻ đối với gia đình của ông Saman Kunan, cựu đặc nhiệm của SEALs, người đã hi sinh sau khi chuyển các bình oxy đến cho các cậu bé. Một người hùng thật sự!"