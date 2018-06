Tham vọng quân chủng vũ trụ của Mỹ

Không phải lần đầu Mỹ muốn thống trị không trung Ông Trump không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên có tham vọng Mỹ phải thống trị không gian. Ý tưởng lập quân chủng vũ trụ có từ thời Tổng thống Dwight Eisenhower, theo GS khoa học chính trị và quan hệ quốc tế John Logsdon tại ĐH George Washington (Mỹ). Sau khi Liên bang Xô Viết phóng vệ tinh đầu tiên Sputnik năm 1957, Mỹ cấp tập bàn phản ứng do lo ngại tên lửa Xô Viết đẩy vệ tinh lên không gian có thể sẽ chuyển thành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhắm vào nước Mỹ. Tuy nhiên, nhiều thành viên trong Ủy ban An ninh Quốc gia không ưng thuận ý tưởng này, đặc biệt là không quân Mỹ. Tổng thống John F. Kennedy năm 1960 lật lại ý tưởng này nhưng rồi cũng bỏ qua. Theo GS Logsdon thì lý do vì ông Kennedy không muốn có nguy cơ xung đột trên không gian. Tổng thống George W. Bush cũng từng có tham vọng này năm 2006, và theo nhà nghiên cứu cấp cao Theresa Hitchens thì ý tưởng đơn phương và thuần túy dân tộc chủ nghĩa của ông Bush đã gây ra nhiều lo lắng. Ý tưởng này một lần nữa trỗi dậy vào gần cuối nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama, khi Nga và Trung Quốc thi nhau thử các loại vũ khí chống vệ tinh.