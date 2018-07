Lần đầu tiên VN phẫu thuật robot trị bệnh nhược cơ ngoạn mục

Cách đây hai năm, bệnh nhân Phan Thị Mỹ Nhi (34 tuổi, sống ở Vĩnh Long) bị sụp mi mắt, sau đó tay chân yếu, khó thở, không ăn uống được. Hôm qua, ngày 12-7, chị Nhi đã được các bác sĩ BV Chợ Rẫy phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến ức điều trị nhược cơ bằng robot. Đây là lần đầu tiên BV Chợ Rẫy tiến hành điều trị nhược cơ bằng phẫu thuật robot. Ca phẫu thuật ngoài mong đợi bởi cánh tay robot đã giúp lấy hết toàn bộ tuyến ức nhờ cánh tay linh hoạt, dễ gập góc.



Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật robot cắt tuyến ức cho bệnh nhân. Ảnh: HL

Theo PGS-TS Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực BV Chợ Rẫy, phương pháp mổ mở và mổ nội soi trước đây dùng để điều trị nhược cơ chỉ lấy được 80-90% tuyến ức, nguyên nhân gây ra căn bệnh. Nguyên nhân do các bác sĩ không thể can thiệp sâu do sợ rủi ro cho tính mạng bệnh nhân. Ca phẫu thuật đã mang lại triển vọng phẫu thuật robot điều trị nhược cơ, căn bệnh hay xảy ra ở nữ giới trong độ tuổi trẻ. Mỗi năm, Khoa Ngoại lồng ngực BV Chợ Rẫy mổ cắt tuyến ức trị nhược cơ cho khoảng 100-200 ca, thường gặp bệnh nhân nữ gấp 3 lần bệnh nhân nam.





Nụ cười đã trở lại trên môi chị Nhi. Ảnh: HL

Theo các bác sĩ, nhược cơ là bệnh tự mắc phải, có liên quan đến tuyến ức nên buộc phải cắt bỏ. Dấu hiệu của bệnh nhược cơ là sụp mi, thường bị nhầm lẫn với bệnh về mắt, yếu cơ, ăn, nuốt khó khăn, suy hô hấp không thở được, viêm phổi, phải thở máy có thể dẫn đến tử vong.



Nằm tại Khoa ngoại lồng ngực, chị Nhi đã nở nụ cười và cảm thấy khỏe khoắn, ăn uống được. Chị Nhi kể lại cách đây hai năm, chị bị sụp mi mắt, sau đó tay chân yếu, không nuốt được, nói đớt, không thể nấu cơm, nấu nước thậm chí cột tóc được và được khuyên lên TP.HCM điều trị.