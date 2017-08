Hoàng tử Malaysia bơm “doping” nặng cho Malaysia

Hoàng tử Ismail, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) đã mở hầu bao riêng để tặng cho thầy trò Ong Kim Swee 4 triệu ringgit (tương đương 2 triệu USD) khi đội đạt thành tích cực tốt tại vòng loại châu Á, nhất bảng H có vé dự vòng chung kết U-23 châu Á năm tới, vượt lên cả chủ nhà U-23 Thái Lan (vé vớt).



Hoàng tử Ismail, Chủ tịch FAM giàu có và chịu...chi

Số tiền khủng 2 triệu USD này không chỉ thưởng thành tích mà còn là “liều doping” cực mạnh để thầy trò Ong Kim Swee tiếp tục chinh phục ngôi cao nhất bóng đá nam SEA Games 29.



Tuy trút hầu bao cá nhân tặng tiền cho…lính tráng, hoàng tử Ismail lấy danh nghĩa là vua cha Ibrahim Ibni Almarhum gửi tặng. Thay mặt FAM Tổng thư ký Hamidin đã gửi lời cám ơn đến hoàng tộc Chủ tịch Ismail.



Thầy trò Ong Kim Swee đang rất tự tin

Tổng thư ký FAM cũng thông báo mỗi thành viên là cầu thủ được thưởng 6.000 ringgit. Số còn lại sẽ thưởng sau SEA Games 29.



U-23 Malaysia ra quân trận đầu tại SEA Games 29 gặp “kèo thơm” Brunei vào ngày 14-8.

Hai lần gần đây nhất bóng đá Malaysia vô địch SEA Games là 2009 khi đó U-23 Malaysia do HLV Rajagobal dẫn dắt đánh bại U-23 Việt Nam do HLV Calisto dẫn dắt. SEA Games 2011, U-23 Malaysia do HLV Ong Kim Swee dẫn dắt đánh bại chủ nhà U-23 Indonesia của HLV Riedl trong trận chung kết.