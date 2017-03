VFF xin lỗi Indonesia vì hành động của cổ động viên

Sáng 8-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký VFF, cho biết trên fanpage của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ông đã gửi lời xin lỗi đến Indonesia bởi tai nạn không mong muốn này.

Liên quan đến sự việc này, trang Four Four Two đã dẫn lời HLV Riedl: “Khắp nơi trên thế giới đều có những người rất nóng nảy. Có thể họ không hài lòng khi chúng tôi vào được trận chung kết”.

Còn tiền đạo Lilipaly, người đã ghi bàn mở tỉ số cho Indonesia, cho biết anh và các đồng đội đã vô cùng lo lắng về những điều tương tự. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Đây quả thật là một hành vi đáng xấu hổ của các cổ động viên quá khích.

Bình luận về hành động này trên fanpage của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, anh Hoàng Viên, một cổ động viên Việt Nam, cho rằng không nên biến cổ động viên Việt Nam trở nên xấu xí trong mắt thế giới. "Thua thì thua rồi, sao lại có thể có những hành động xấu thế chứ, làm ảnh hưởng đến toàn thể người dân Việt Nam..." - anh Viên chia sẻ.



Xe buýt chở đội bóng Indonesia bị tấn công. Ảnh: ĐV

Trước đó, 22 giờ 30 tối 7-12, đội tuyển Indonesia lên xe buýt về khách sạn Daewoo (Hà Nội). Khi xe rời khỏi sân Mỹ Đình không được bao lâu, một số cổ động viên quá khích Việt Nam đã ném vỡ cửa kính xe buýt chở đội tuyển này.



Ngay sau khi bị tấn công, xe chở đội tuyển Indonesia đã quay ngược lại sân Mỹ Đình. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF lập tức bố trí bác sĩ điều trị chấn thương cho hai thành viên của tuyển Indonesia. Đồng thời, VFF điều xe mới và tăng cường lực lượng cơ động để đưa thầy trò HLV Alfred Riedl về khách sạn.

Trên Twitter chính thức của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cũng đã đăng tấm ảnh chụp chiếc xe buýt chở các cầu thủ đội tuyển Indonesia bị ném vỡ kính.



VFF lập tức bố trí bác sĩ điều trị chấn thương cho hai thành viên của tuyển Indonesia. Ảnh: ĐV

Tối qua, trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra trên sân Mỹ Đình, đội khách đã cầm hòa tuyển Việt Nam với tỉ số 2-2. Kết quả này khiến Việt Nam dừng bước ở bán kết AFF Cup do thua 3-4 sau hai lượt trận.