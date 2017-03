Đề nghị loại bỏ các nhà thầu Trung Quốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) TP Đà Nẵng đã có cuộc tiếp xúc cử tri TP vào ngày 4-8.



Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trả lời các câu hỏi của cử tri Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Nỗi lo mang tên "nhà thầu Trung Quốc"

Cử tri Ngô Tấn Lực (phường An Hải Đông, Sơn Trà) bày tỏ sự lo lắng trước việc Trung Quốc (TQ) thắng thầu các dự án tại Việt Nam. Trong khi đó, các dự án do nhà thầu TQ thực hiện được bỏ thầu với giá rất rẻ nhưng sau một thời gian kéo dài thi công, đội giá thì tổng mức đầu tư tăng lên so với ban đầu. Đặc biệt, các nhà thầu TQ thường dùng vật liệu, máy móc, phương tiện… rất dễ hư hỏng và chất lượng rất kém.



Cử tri này đề nghị QH và Chính phủ xem xét để loại bỏ các nhà thầu TQ ra ngoài. Bởi trên thế giới đã từng có nước sẵn sàng đền cả tỉ USD để nhà thầu TQ ra khỏi đất nước họ vì sự làm ăn kém chất lượng mà nhà thầu TQ mang lại.



Cử tri Nguyễn Quang Thanh (phường Thuận Phước, Hải Châu) cũng chung ý kiến và đề nghị không nên vay 300 triệu USD của TQ để xây dựng đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Cử tri Thanh lo lắng cho chất lượng công trình do các nhà thầu TQ thi công và các ràng buộc pháp lý để họ thắng thầu trong dự án này. Cử tri này cũng đặt vấn đề để xảy ra việc thắng thầu của nhà thầu TQ thời gian qua có lợi ích nhóm hay không.

Trả lời về vấn đề này, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho rằng không thể muốn loại bỏ nhà thầu TQ là loại bỏ ngay vì đây là cuộc chơi quốc tế. Chỉ có thể sử dụng các hành lang pháp lý để vận dụng chứ không thể nói cấm nước này và cho nước kia được.

Thường trực Ban Bí thư cũng cho rằng những dự án nhà thầu TQ xây dựng kém chất lượng, đội giá đều có sự tiếp tay của cán bộ Việt Nam.



Cử tri Đà Nẵng lo lắng cho vấn đề chủ quyền trên biển. Ảnh: LÊ PHI

Đấu tranh bảo vệ chủ quyền không thể hấp tấp

Về vấn đề chủ quyền, cử tri Dương Thanh Tùng (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) cho rằng Hoàng Sa là một phần của lãnh thổ Việt Nam từ xa xưa. TQ đã dùng vũ lực cưỡng chiếm của chúng ta.



“Tôi kiến nghị đoàn đại biểu QH có tiếng nói về vấn đề này, cần phải có nghị quyết về chủ quyền biển Đông và Chính phủ cần khởi kiện TQ để đòi lại Hoàng Sa sau khi Tòa Trọng tài quốc tế đã có phán quyết trong vụ Philippines kiện đường lưỡi bò của TQ” - cử tri Tùng yêu cầu.

Trả lời cử tri, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho hay chúng ta có đầy đủ chứng cứ pháp lý để khẳng định Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. Luật pháp quốc tế cũng quy định bên nào cưỡng chiếm các đảo của nước khác bằng vũ lực là trái phép.



Theo ông Huynh, vừa rồi phía TQ cũng đã tiến hành cải tạo, nâng cấp và xây dựng tại một số đảo, bãi đá ngầm một cách trái phép như xây dựng sân bay, bến cảng, đưa các khí tài quân sự ra các đảo, bãi đá này.

Ông Huynh cũng đã giải thích cho cử tri về phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế liên quan đến vụ Philippines kiện TQ về đường lưỡi bò phi pháp. Tòa Trọng tài quốc tế đã có phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò của TQ, đường lưỡi bò này là không có cơ sở pháp lý…



“Chúng ta hoan nghênh các phán quyết của tòa và tới đây sẽ có chính kiến của mình. Chủ trương của chúng ta là đấu tranh hòa bình, trong đó có cả ngoại giao và pháp lý” - ông Huynh cho hay.



Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cũng cho rằng đã đấu tranh thì phải xác định là thắng lợi thì mới bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền Tổ quốc nên không thể đấu tranh một cách hấp tấp. “Dân tộc ta đã có kinh nghiệm trong các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và độc lập Tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ” - ông Huynh nói.