Vì sao những người tự ứng cử khó đi đến 'chung cuộc' ?

Ông Vũ Trọng Kim: "Nếu được giới thiệu ứng cử mà lòng không muốn, chưa sẵn sàng thì không nên tham gia". Ảnh: Hoàng Long

Ông Vũ Trọng Kim lưu ý: Không được làm khó dễ những người tự ứng cử, đó là vi phạm pháp luật. Về truyền thông thì thời lượng tuyên truyền phải như nhau. Các ứng cử viên cũng cần chú ý không dùng những lợi ích vật chất để vận động ứng cử để đảm bảo có cuộc bầu cử công bằng. Sau khi trúng cử ĐBQH rồi thì có điều kiện đem tâm sức ra để giúp dân.



. Không khí dân chủ thông qua số lượng người tự ứng cử là rất cao. Ông có thể dự đoán số lượng người tự ứng cử sẽ còn lại bao nhiêu không?

+ Dự đoán thì rất khó, vì điều này còn tùy thuộc vào chất lượng của người tự ứng cử. Có thể người tự ứng cử nghĩ rằng mình chỉ thiên về một lĩnh vực nào đó, có một thế mạnh thôi nhưng người dân luôn mong muốn ĐBQH thì phải toàn diện, nhất là khả năng cống hiến của từng đại diện, ý kiến đóng góp vào cái chung, vào chính sách của Đảng và Nhà nước thế nào.

. TP.HCM thậm chí có số tự ứng cử cao hơn người được giới thiệu ứng cử. Điều này ông nhận định thế nào?

+ Đó là sự hứng khởi của người dân, muốn đóng góp vào công việc chung của đất nước mà không bị ràng buộc, cản trở gì. Điều này là tự người dân nhìn thấy trách nhiệm của mình và tự quyết định. Ý thức đóng góp cho xã hội của người dân thông qua việc tự ứng cử là rất rõ ràng. Còn những người được giới thiệu ứng cử, nếu trong lòng cảm thấy không muốn thì không nên tham gia.

. Hiện cũng có một số nghệ sĩ như Mai Khôi, rồi nhà báo Trần Đăng Tuấn, thầy giáo Đỗ Việt Khoa tự ứng cử. Ông nhận định thế nào?

+ Những người tự ứng cử tham gia và nói lên những tiếng nói thuộc những lĩnh vực cần thiết cho xã hội là điều tốt. Tôi hoan nghênh tất cả người tự ứng cử. Nếu những tên tuổi được người dân lựa chọn, bằng lòng dựa vào những công việc cụ thể họ đã làm có hiệu quả cụ thể thì rất tốt.

. Những kỳ trước, những người tự ứng cử không có nhiều cơ hội trúng cử. Liệu lần này những người tự ứng cử có trúng cử nhiều hơn hay không?

+ Tôi nghĩ, cần phải có số lượng người tự ứng cử nhiều hơn và tỉ lệ người tự ứng cử đi đến “chung cuộc” phải nhiều hơn. Không có rào cản gì đối với những người tự ứng cử. Chỉ có những định kiến hẹp hòi mới ngăn cản người tự ứng cử. Điều này phụ thuộc vào lãnh đạo của từng đơn vị, địa phương nào đó. Điều này không phù hợp với xu thế phát triển và định kiến không phải là điều được cho phép.

. Số người tự ứng cử vào được QH rất ít, do cửa vào QH hẹp hay do lý do nào khác?

+ Tôi nghĩ những người tài chưa xuất hiện đúng vào những thời điểm cần thiết. Tâm lý của những người tài có lẽ cũng chưa cởi mở được, quyết tâm tham gia vào công việc xã hội ít nhiều còn dừng ở mức nào đó.

. Hay do cơ chế của ta chưa khuyến khích họ? Hay ta còn e dè?

+ Bây giờ, chúng ta khuyến khích cho sự chủ động, sáng tạo, đó mới là điều quan trọng nhất.

Đừng nghĩ rằng có chuyện đặt đâu ngồi đó. Quan trọng nhất là sự tín nhiệm của người dân. Cá nhân tôi cũng mong muốn theo hướng đó.