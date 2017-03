Dân gọi đường dây nóng, Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý ngay

Beer Club Queen này mới khai trương được vài ngày nhưng gặp phải sự phản đối của người dân trong chung cư do mở nhạc quá ồn vào ban đêm.

Cụ thể, vào lúc 23 giờ ngày 31-7, số điện thoại đường dây nóng của Thường trực Thành ủy TP Vũng Tàu nhận thông tin từ người dân sinh sống tại chung cư số 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP Vũng Tàu.



Theo người dân phản ánh, quán bar Beer Club Queen (mặt bằng thuê ở tầng trệt chung cư) mới khai trương ngày 30-7. Tuy nhiên, từ khi khai trương, nơi này mở nhạc ồn ào, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại chung cư này.

Trước đó, người dân đã có ý kiến với chủ đầu tư công trình nhà chung cư (Công ty Cổ phần Phát triển nhà tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu HODECO) không nên cho mở quán bar dưới hình thức Beer Club tại đây vì gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sinh sống tại đây. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được chủ đầu tư chấp thuận.

Theo phản ánh của người dân, ngày 31-7, chủ nhà hàng quán bar đã thuê một số người đến gây áp lực với người dân, tạo tâm lý hoang mang, bất ổn đối với các hộ dân sinh sống tại chung cư.

Do vậy, Thường trực Thành ủy yêu cầu phường 3 phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin, Phòng Tài chính-Kế hoạch khẩn trương xử lý vụ việc trên. Công an TP Vũng Tàu cử lực lượng giám sát chặt chẽ hoạt động của một số đối tượng tại quán, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chung cư.

Ngoài ra, trong trường hợp xét thấy việc hoạt động của quán thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây, đề nghị UBND TP Vũng Tàu kiến nghị Sở KH&ĐT thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh. Các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy trước ngày 6-8.