Hình sự đặc nhiệm TP.HCM sẽ về một mối

Thượng tá NGUYỄN THÀNH MỸ, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM: Tập trung lực lượng để trấn áp hiệu quả hơn Bộ Công an đã đồng ý với Công an TP.HCM về đề án tổ chức thí điểm một đội CSHS đặc nhiệm một cấp phụ trách năm quận, huyện để xem xét cho nhân rộng ra toàn TP là bước đi phù hợp. Trước đây cũng có tổ săn bắt cướp nằm trong Phòng CSHS Công an TP rồi thành lập cụm phụ trách các quận liền kề (cụm quận 1, 3, 4; cụm 5, 6, 1; cụm Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận…). Sự liên kết các cụm đã giúp hoạt động của CSHS xuyên suốt, trấn áp quyết liệt, có hiệu quả đối với băng nhóm tội phạm cướp, cướp giật trên đường phố, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Một cán bộ CSHS đặc nhiệm Công an quận Bình Tân: Một đầu mối sẽ tốt hơn Băng nhóm tội phạm ngày càng manh động, nguy hiểm bắt tay nhau gây án liên quận, huyện nhưng hình sự đặc nhiệm quận, huyện lại phân chia ranh giới địa bàn thì công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khó đảm bảo. Chẳng hạn, vụ sử dụng vũ khí nóng cướp tài sản hay băng nhóm đột nhập nhà dân vừa xảy ra trên địa bàn, gây án xong là họ chuyển vùng hoạt động, công tác xác minh, truy tìm đối tượng điều tra nghiệp vụ gặp khó khăn nhất định. Thống nhất lực lượng CSHS đặc nhiệm về một đầu mối sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp các băng, nhóm tội phạm hình sự sẽ mạnh hơn. ______________________________________ 14% phạm pháp hình sự được kéo giảm trong 11 tháng qua (giảm hơn 780 vụ so với cùng kỳ); trong đó, án cướp tài sản giảm 62 vụ, án cướp giật tài sản giảm 104 vụ, trộm cắp giảm 531 vụ. Riêng với tội phạm băng nhóm, hình sự phá hơn 750 băng nhóm, bắt giữ hơn 1.800 người.