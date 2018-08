Lũ từ Lào cuộn cuộn đổ về, quốc lộ 7 chìm trong nước

Chiều tối 30-8, nước lũ đang dâng cao tại các huyện miền núi Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong và Kỳ Sơn (Nghệ An) khiến nhiều con đường và nhà dân bị ngập sâu.

Đặc biệt, quốc lộ 7A (đoạn qua xã Tam Quang, huyện Tương Dương) – con đường độc đạo đi lên Cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) sang Lào, đã bị ngập sâu từ 30 cm đến 50 cm gây ách tắc giao thông.

Quốc lộ 16 đoạn qua xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) và xã Đồng Văn (huyện Quế Phong) bị ngập và sạt lở. Quốc lộ 48E (đoạn qua xã Nghĩa Bình và xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) có hai điểm bị ngập tràn, sâu tới 1,3m và 1,9m, nền mặt đường bị sụt, lún.



Nước lũ dâng lên ngập cả mặt đường quốc lộ 7 (đoạn qua xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An). Ảnh: Hà Huy Thiên.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An cho biết, tại huyện Tương Dương có 15 nhà đã bị ngập sâu và 10 nhà bị sụt lún, sạt lở phải di dời. 13 nhà dân ở thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông) đang bị ngập sâu.



Các nhà máy Thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê (Nghệ An) đang đồng loạt xả lũ. Lưu lượng nước về Hồ thủy điện Bản Vẽ là gần 3.000m3/s và đang xả lũ 2.670m3/s.

Các nhà máy thủy điện Bản Vẽ khoảng 70km về phía hạ lưu, nhà máy Thủy điện Khe Bố đang xả lũ tới 3.105 m3/s (bằng với lưu lượng nước về hồ thủy điện). Nhà máy thủy điện Chi Khê đang xả lũ với lưu lượng 2.645m3/s (bằng lượng nước về hồ thủy điện).

Ông Nguyễn Sỹ Hưng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An kiêm Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An cho biết thêm, hiện nước lũ từ Lào đổ sang Nghệ An qua dòng Nậm Nơn là gần 3.000m3/s và dòng Nậm Mộ hơn 500m2/s.









Cảnh sát giúp học sinh và giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông di chuyển đồ lên cao tránh đêm 30 và ngày 31-8, nước lũ dâng cao gây ngập. Ảnh: Tuyên Tùng.

Theo ông Hưng, sau cơn bão số 4, thủy điện Bản Vẽ đã có công cắt giảm lũ cho hạ du bởi có thời điểm nước về hồ là 4.200 m2, nhưng chỉ xả lũ khoảng 2.000 m2. Hiện nay trong các nhà máy thủy điện chỉ có Thủy điện Bản Vẽ có hồ chứa nước lớn nên có thể cắt giảm được lũ cho hạ du. Còn các nhà máy thủy điện khác không cắt giảm được lũ cho hạ du.

Từ ngày 28 đến 30-8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động mạnh nên địa bàn tỉnh Nghệ An và địa bàn nước bạn Lào giáp tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to.

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, từ ngày 30 đến 31-8, trên địa bàn Nghệ An tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và rất to nên sẽ xuất hiện đợt lũ. Biên độ lũ trên sông Cả lên mức báo động 1 đến báo động 2.

Hiện người dân vùng hạ lưu sông Cả đang phải di chuyển đồ đạc để tránh nước lũ dâng cao làm hư hỏng.