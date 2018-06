Trong buổi làm việc, VTV Cần Thơ và chủ đầu tư chợ An Bình đã thống nhất hòa giải sự việc. Đại diện chủ đầu tư chợ An Bình cho biết sẽ có phương pháp chấn chỉnh thái độ, tác phong và có hình thức kiểm điểm đối với các bảo vệ này. Riêng quy định muốn vào chợ An Bình tác nghiệp phải báo lại với ban quản lý chợ từ nay sẽ không còn nữa.



Trước đó, ngày 21-6, nhóm phóng viên Anh Đào-Nguyên Du của VTV tại Cần Thơ đang quay phim ở bãi đậu xe trước cổng chợ An Bình, TP Cần Thơ thì bất ngờ lực lượng bảo vệ chợ xuất hiện cản trở vì cho rằng chưa được ban quản lý chợ cho phép.