Gửi tạm con, xin lại không được

Ngày 5-1-2015, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết có lên phường trình báo trường hợp một bé trai bị bỏ rơi trước cửa Trung tâm Bạch Tuyết. Phường đã cử cán bộ xuống xác minh, lập biên bản, tiến hành thủ tục thông báo niêm yết ở phường, tổ dân phố, đài phát thanh phường… Sau 30 ngày, không có ai đến nhận con nên phường đã làm giấy khai sinh cho bé là Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 5-1-2015 và tạm thời để bà Tuyết chăm sóc bé chứ chưa hề làm bất cứ thủ tục giao bé cho bà Tuyết. Phường sẽ mời hai bên lên làm việc để thỏa thuận với nhau. Nếu không thỏa thuận được thì chúng tôi sẽ chuyển vụ việc lên cơ quan công an giải quyết. Ông ĐẶNG THANH TÙNG, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông Trung tâm hỗ trợ dưỡng lão và nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật Bạch Tuyết không có chức năng nuôi dưỡng bà bầu. Bà Tuyết cũng chưa làm thủ tục tiếp nhận bé Nguyễn Thế Anh tại thị xã Gia Nghĩa nên việc bà nuôi dưỡng bé là sai quy định. Phòng LĐ-TB&XH đã nhận được phản ánh của chị D. Phòng sẽ tham mưu cho UBND thị xã mời bà Tuyết, chị D. và UBND phường Nghĩa Phú, Công an thị xã Gia Nghĩa làm việc. Nếu chị D. chứng minh được bé Nguyễn Thế Anh là con của mình thì bà Tuyết buộc phải giao con cho chị D. Nếu bà Tuyết không đồng ý thì mời cơ quan công an can thiệp, xử lý theo quy định pháp luật. Về phía chị D. cần viết đơn trình bày điều kiện nuôi con, xác nhận tại địa phương để làm thủ tục nhập hộ khẩu cho bé. Chính quyền địa phương nên làm công tác tư tưởng cho gia đình chị D. để tạo điều kiện cho chị D. chăm sóc con. Ông K’ KRANH, Trưởng phòng

LĐ-TB&XH thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông