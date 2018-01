7 món ngon phải thử tại ngôi chợ lâu năm nhất Hội An

Cao lầu



Cao lầu là món ngon mà bất kỳ du khách nào tới Hội An cũng nên thử một lần. Từng được báo Anh khen ngợi là món ăn "chứa đựng lịch sử của cả Hội An", một tô cao lầu ngon phải có sợi mì vàng mềm mại được làm từ nước giếng cổ, nhào kỹ.

Những sợi mì được đặt gọn ghẽ dưới đáy tô cùng một ít giá trụng, rau quế, húng lìu, bên trên là vài lát thịt xá xíu, tôm, thịt gà, da heo chiên giòn. Thực khách cho thêm ớt xanh ăn kèm sẽ ngon hơn. Mỗi tô có giá từ 30.000 đồng. Ảnh: DI VỸ



Bánh ướt thịt nướng



Thịt nướng phải là loại nạc vai mềm. Thịt được nướng trên bếp than. Người nướng sẽ canh thịt sao cho vừa cháy sém, tỏa mùi thơm là có thể lấy xuống. Món ăn sẽ không tròn vị nếu thiếu chén nước chấm chung không có độ quyện của gan và tương đậu.

Mỗi phần ăn có giá dao động 20.000 đồng, mỗi que thịt nướng gọi thêm có giá 5.000-6.000 đồng. Ảnh: DƯƠNG HIỀN LƯƠNG



Bún giò



Tô bún gồm bún tươi, giò heo, thịt miếng và rau sống ăn kèm. Nước lèo được nấu từ xương nên trong và thơm. Một tô bún có giá từ 30.000 đồng. Ảnh: Pakawat Liwpattanapichit



Mì Quảng



Mì Quảng không chỉ là niềm tự hào của người dân phố Hội mà của cả xứ Quảng. Tô mì hấp dẫn với sợi mì vàng ươm, mềm mại, nước lèo nấu từ thịt gà, heo, tôm, cá lóc hoặc cua tùy mỗi hàng. Nước nhân này phải đảm bảo độ sánh, đậm đà và béo và chỉ chan xâm xấp khi mang ra cho khách.

Món ăn sẽ ngon hơn nếu ăn cùng ớt sừng cay, kèm thêm các loại rau sống xắt nhỏ. Một tô mì Quảng có giá trung bình 25.000 đồng tại chợ Hội An. Ảnh: THẢO THẢO



Bún thịt nướng



Bún thịt nướng trong chợ Hội An ngoài sợi bún có độ dai và thơm hơn thì nước sốt chan lên là điểm nhấn tạo sự khác biệt so với những nơi khác. Thịt cũng được ướp kỹ rồi nướng trên bếp than đỏ, thơm phức. Trong chợ có hơn ba quán bán món ăn này. Mỗi hàng có một phong cách nấu nướng riêng nhưng hương vị tại quán chị Liễu được nhiều khách phản hồi yêu thích nhất. Một tô bún có giá từ 30.000 đồng. Ảnh: JASON PANG



Bánh xèo



Khác với miền Nam, bánh xèo miền Trung nhỏ hơn. Bên trong chiếc bánh chỉ có vài cọng giá, tôm hoặc tép, miếng thịt ba chỉ mỏng… Bù lại, bạn sẽ không cảm thấy ngấy nếu ăn khoảng năm chiếc dù là món chiên. Khi ăn, khách ăn kèm với rau sống, cuốn với bánh tráng và chấm trong tương đậu. Mỗi chiếc bánh có giá khoảng 5.000-10.000 đồng. Ảnh: Strawberry Candys



Chè



Điều có lẽ "cám dỗ" du khách nhiều nhất ở bên trong chợ là những sạp chè với nhiều màu sắc. Những ly sương sa hột lựu hay chén chè bà ba, đậu xanh… thích hợp cho những người hảo ngọt, ăn kèm đá. Mỗi ly chè có giá trung bình 8.000-10.000 đồng, tùy loại và tùy hàng quán. Ảnh: Pronet

(Theo VnExpress)